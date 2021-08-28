بعد سحب الدكتوراه من محمد رمضان.. تعليقات نارية من عمرو أديب

المصدر: البيان

أطلق الإعلامي المصري عمرو أديب تعليقات نارية بعد سحب الدكتوراه الفخرية من الفنان محمد رمضان عبر حسابه على تويتر بقوله " "ربك مش حيسيبه ولا هيكسب ولا هيربح وهيفضل ذنب الراجل وعيلته في رقبته العمر كله".

وأضاف : "ربك مش حيسيبه سنة كاملة لا مسلسل نجح ولا كليب فرقع كله فشل في فشل وكذب في كذب وأي كذبة تتحول لفضيحة كبيرة في ساعات قليلة جدا.. سبحان الذي لا يغفل ولا ينام".

قرر المركز الثقافي الألماني الدولي في لبنان الجهة المانحة شهادة الدكتوراه الفخرية، للفنان المصري، محمد رمضان، أمس الجمعة، سحبها منه.

وجاء في بيان المركز برئاسة محمود عبدالله الخطيب :" مجلس إدارة المركز الثقافي الألماني الدولي يعتذر من الشعب المصري حكومه وجيشاً من تكريم محمد رمضان المطرب و الممثل ".

وأضاف المركز في بيانه :" لم نكن نعلم أبدا بحادثة الطيار المصري المؤسفة الراحل أشرف أبو اليسر والتي ندين ونشجب ونستنكر تلك الواقعة وكذلك اللقاء والتصوير مع مطرب وممثل اسرائيلي ".

وتابع :"لذلك اتخذ مجلس إدارة المركز الثقافي الألماني الدولي قرارا بسحب شهادات التكريم مع فائق الاحترام لكل من لفت نظرنا لذلك.

يذكر أن السفارة الألمانية في القاهرة أصدرت بيانا، الخميس، تؤكد فيه أنه "لا علاقة بين الحكومة الألمانية وما يسمي بالمركز الثقافي الألماني في لبنان" وفق صحف مصرية.

وكان الفنان محمد رمضان، قد نشر عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام" صورة لشهادة دكتوراه فخرية، وصورًا خاصة له مع بعض الفنانين اللبنانيين، معلقا: "شكرا معالي وزير الثقافة اللبناني، ونقيب الموسيقيين، ونقيب الممثلين اللبنانيين على منحي الدكتوراه الفخرية في التمثيل والأداء الغنائي، وشكرا المركز الثقافي الألماني في لبنان، على منحي لقب سفير الشباب العربي".

وكان وزير الثقافة اللبناني عباس مرتضى أكد أن "الوزارة لم تتدخل في انتقاء المكرمين من قبل لجنة الجائزة التي يمنحها المركز الألماني الدولي، ولا نعرف ما المعايير التي على أساسها اختاروا المكرمين".

وأوضح أن "دور الوزارة في هذا التكريم لم يتعد دور الرعاية الذي طلبها المركز بشكل رسمي منا، ونحن أرسلنا المدير العام للوزارة الدكتور علي الصمد ليمثل الوزارة حضورياً فقط لا غير"، لافتا إلى أن وزارة الثقافة اللبنانية ليس لديها صلاحيات إعطاء أي دكتوراه فخرية أو أي ألقاب أو أوسمة رسمية هذه تُعطى من قبل رئاسة الجمهورية والجامعة اللبنانية الرسمية في البلاد.

واكتشف بعدها الجمهور أن المركز غير تابع للسفارة الألمانية، وأنه يقوم ببيع شهادات الدكتوراه الفخرية مقابل 100 دولار أي ما يوازي 1600 جنيه مصري، وهو ما فتح النار على الفنان المصري من قبل مسؤولين وفنانين ومتابعين.

ونفت السفارة الألمانية في القاهرة أي علاقة لألمانيا بالمؤسسة التي منحت الفنان محمد رمضان الدكتوراه الفخرية في لبنان مؤخرا.

وقالت السفارة على "فيسبوك": "دائما نشعر بالارتياح لرؤية كم من الناس يحبون كلمة ألمانيا، لكن ضع في اعتبارك أنه ليست كل المؤسسات أو الشركات التي تقدم أو تستخدم كلمة ألمانيا معتمدة وتابعة للحكومة الألمانية".

وحدث خلاف بين الفنان محمد رمضان والإعلامي عمرو أديب وصل إلى القضاء المصري، حيث أنه يعود الخلاف إلى تعليق عمرو أديب على تصرف محمد رمضان بقذف الأموال في الهواء متجاهلا الرد على قضيته مع الطيار المتوفي أشرف أبو اليسر، حيث قال عمرو أديب خلال إحدى حلقاته ببرنامج الحكاية "أنا هربيك".

وقرر محمد رمضان رفع قضية سب وقذف على عمرو أديب، مشيرا إلى أنه خرج عن سياق الحلقة والميثاق الإعلامي، وتم تغريم عمرو أديب 10 آلاف جنيه، و50 ألف جنيه أتعاب محاماة، وهو حكم درجة أولى.