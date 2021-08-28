نجاة الفنانة فرح الزاهد من الموت بعد تعرضها لحادث سير

نجت الفنانة المصرية فرح الزاهد شقيقة الفنانة هنا الزاهد من الموت بحادث سير أدى إلى تهشم أجزاء من سيارتها.

ونشرت فرح صورة لسيارتها المهشمة عبر حسابها في "إنستغرام" معلقةً: "الحادثة حصلت في لحظة وبشكر ربنا إني بخير وكل اللي في العربية التانية كويسين لازم نخلي بالنا".

ولم تتعرض فرح الزاهد لأي إصابات ظاهرة ولكنها ستجري فحوصات طبية للتأكد من سلامتها خلال الساعات القليلة المقبلة.

وتألقت فرح الزاهد في مشاركتها بمسلسل "الطاووس" الذي عُرض في رمضان الماضي، حيث حاز دورها على إعجاب الجمهور والنقاد، وفقاً لصحيفة الوطن المصرية.

يذكر أن فرح الزاهد بدأت مسيرتها التمثيلية من عام 2015 بمسلسل «زواج بالإكراه» مع كل من زينة وأحمد فهمي ومحسن محيي الدين وفرح يوسف وفيدرا ودورها كان صغيرا للغاية تماشيا مع أول عمل تمثيلي لها، وبعدها عملت في عام 2016 بفيلم «بث مباشر» مع طلعت زكريا وشيماء سيف ومظهر أبوالنجا وغيرهم من الفنانين والفيلم كان من نوعية الأفلام الكوميدية.