Box Office

المصدر: (دبي ـ غسان خروب)

أداء جيد شهده شباك التذاكر المحلي، خلال الفترة من 19إلى 21 الجاري، حيث شهد بيع نحو 115 ألف تذكرة، في وقت عرضت فيه صالات السينما المحلية 29 عملاً متنوعاً، وقف على رأسها فيلم (Free Guy) الذي يلعب بطولته الممثل رايان رينولدز.

للأسبوع الثاني على التوالي، ينجح فيلم (Free Guy) للمخرج شون ليفي في احتلال صدارة شباك التذاكر المحلي، حيث باع 24.379 تذكرة خلال الفترة من 19 – 21 الجاري، ليصعد بإجمالي تذاكره إلى 95689 تذكرة.

فيما احتل المركز الثاني فيلم الانيمشن (PAW PATROL THE MOVIE) بعد بيعه لـ 16299 تذكرة في أول عرض له محلياً، تلاه في المركز الثالث الفيلم الهندي (BELL BOTTOM) من بطولة اكشاي كومار، والذي باع 15059 تذكرة في أول عرض له، بحسب ما كشفت عنه الإحصائيات الصادرة عن شركة فارس لتوزيع الأفلام في دبي.

في حين، شهد الفيلم العربي «الأنس والنمس» من بطولة محمد هنيدي، تراجعاً في مكانته، وبات يحتل المركز الرابع على شباك التذاكر المحلي، بعد بيعه لـ 13521 تذكرة، ليرتفع إجمالي مبيعات تذاكره إلى 54734 تذكرة منذ بدء عروضه محلياً قبل نحو أسبوعين. أما في المركز الخامس.

فجاء فيلم (REMINISCENCE) الذي نجح في بيع 11960 تذكرة في أول عرض له محلياً، بينما احتل فيلم (THE SUICIDE SQUAD) المرتبة السادسة، بعد بيعه لـ 8587 تذكرة خلال الفترة ذاتها، ليرفع رصيده من التذاكر إلى 131846 منذ بدء عروضه محلياً قبل نحو 3 أسابيع.

وأمام مجموعة من الأفلام الجديدة، تفتح الصالات المحلية أبوابها، نستعرض منها 3 أفلام من المقرر أن تعرض قريباً في صالات السينما المحلية.

Ted Bundy: American Boogeyman

• إخراج: دانيال فراندز

• بطولة: تشاد مايكل موراي، هولاند رودن، جيك هايز، لين شاين، ماريتا ميلروز

يتناول العمل قصة القاتل المرعب تيد باندي الذي ذاع صيته في أمريكا خلال عقد السبعينيات، وملاحقته من قبل عميلي مكتب التحقيقات الفيدرالية كاتلين ماكينسي وروبرت مايسر في أكبر عملية مطاردة منظمة في التاريخ للقبض على أكثر القتلة المتسلسلين شهرة بأمريكا.

200 جنيه

• ﺇﺧﺮاﺝ: محمد أمين

• طاقم العمل: أحمد السقا، أحمد رزق، هاني رمزي، إسعاد يونس، خالد الصاوي

أحداث الفيلم تدور في إطار 8 قصص مختلفة، بعضها يمتاز بخطه الكوميدي وأخرى بانتمائها إلى التراجيديا، حيث الحكاية تتناول 200 جنية تنتقل من شخص لآخر، من مختلف الطبقات الاجتماعية والأماكن السكنية، ولا قاسم مشترك بينهم سوى ورقة 200 جنيه.

Every Breath You Take

• ﺇﺧﺮاﺝ: فون شتاين

• طاقم العمل: كيسي أفليك، وميشيل موناغان، وسام كلافلين، وفيرونيكا فيريس

يتتبع الفيلم حكاية طبيب نفسي، انتحرت إحدى مرضاه، الأمر الذي يؤدي إلى قلب الأمور رأساً على عقب، بعد إصابة حياته الأسرية بالاضطراب بسبب تقرب شقيق الفتاة من زوجته وابنته، الأمر الذي يجعل الأمور أكثر صعوبة وتعقيداً.