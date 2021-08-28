تغريدات النجوم تواصل اجتماعي وترويج أغنيات جديدة

المصدر: دبي ـ غسان خروب

تنوعت أنشطة النجوم وتغريداتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وتأرجحت بين رفع الستار عن أغنيات جديدة، والاجتهاد في الترويج لها، في وقت انشغل بعض النجوم في دفع الشائعات عنهم.

وآخرون أثاروا جدلاً بتغريداتهم، فيما كشف آخرون عن جانب من حياتهم الاجتماعية. «البيان» جالت بين حسابات النجوم، وخرجت منها بثلة من التغريدات، والبداية كانت مع الفنان حسين الجسمي، الذي احتفل أخيراً بيوم ميلاده، حيث نشر صورة له على «أنستغرام» مرفقاً إياها بتعليق قال فيه:

«اللهم إني أستودعك عاماً مضى من عمري بحلوه ومرّه.. ذكرياته وأجمل لحظاته.. فاغفر لي ما أخطأت فيه.. واكتب لي في عامي الجديد فرحةً تغيّر مجرى حياتي يا رب»، وكانت منصة «سبوتفاي» قد احتفت بالجسمي، من خلال إصدار إحصائية تبين أكثر أغنياته استماعاً ومن بينها «بالبنط العريض» و«بشرة خير» و«أحبك»، وكذلك توزيع معجبيه على المنطقة، بالإضافة إلى أفضل الأوقات التي يتم فيها الاستماع إلى أغنيات الجسمي.

بـ«ميني ألبوم» يحمل عنوان «يقولون» يعود الفنان نبيل شعيل إلى الساحة الغنائية، حيث بدأ أخيراً بالترويج لأغنيات ألبومه الجديد، عبر نشر مقطع من أغنيته «يقولون» على قناته في «يوتيوب»، وكان شعيل قد كتب على «أنستغرام»: «إن شاء الله قريباً.. ميني ألبوم إهداء لأحلى متابعين»، علماً بأن الألبوم يتكون من 3 أغنيات.

أغنية جديدة

«دبلوماسي» هو عنوان أحدث أغنيات الفنانة بلقيس، والتي غنتها باللهجة المصرية، وقامت بنشر مقطع منها على حسابها في «أنستغرام»، وفيها تتعاون مع الملحن عزيز الشافعي الذي تولى بنفسه كتابة كلمات الأغنية، التي حققت بعد ساعات من طرحها أكثر من 100 ألف مشاهدة على قناة بلقيس الرسمية على «يوتيوب»، وكانت بلقيس قد احتفت بيوم المرأة الإماراتية من خلال تحديد قائمة أغنيات مفضلة لها على منصة «سبوتفاي».

عربياً، احتفلت الفنانة أليسا بتحقيق أغنيتها «يا ريت» 100 مليون مشاهدة على «يوتيوب»، ووجهت عبر «تويتر» رسالة محبة إلى جمهورها، قالت فيها: «فعلتوها مجدداً.. لا يسعني إلا أن أقول لكم إنني أحب كل واحد منكم.. أنتم حبي الذي لا نهاية له»، وفي تغريدات أخرى، عبرت أليسا عن حماسها لتحقيق مزيد من الأرقام القياسية، داعية جمهورها للاستعداد لـ «المهمة المقبلة».

نجوى و«ساحر القلوب»

واحتفلت الفنانة نجوى كرم بإطلاق كليب أغنيتها الجديدة «ساحر القلوب»، الذي يشاركها فيه الفنان السوري معتصم النهار، واستطاعت أن تخطف الأنظار في كليبها الجديد، الذي جاء مباشرة بعد أغنيتها «مغرومة 2». وفي الوقت ذاته، هنأت نجوى كرم، زميلتها نوال الزغبي، بصدور أغنيتها الجديدة «عليه ابتسامة» التي قدمتها باللهجة الخليجية.

حيث نشرت نجوى عبر «تويتر» مقطعاً من كليب الأغنية، وعلّقت عليه: «ألف مبروك يا نجمتنا الذهبية كلنا ننتظر جديدك الله يوفقك»، وردت عليها نوال بالقول: «نجوى الذوق والجمال والأخلاق.. شكراً حبيبة قلبي وكلنا ننتظر جديدك».

ألبوم مايا

وفي السياق ذاته، بدأت الفنانة مايا دياب بالترويج لأغنيتها الجديدة «حطالي روج» والتي يتوقع أن تطرحها ضمن ألبوم جديد. وكانت مايا قد نشرت عبر «أنستغرام» صورة تجمعها مع الفنان الشعبي المصري محمود الليثي، وعلّقت عليها: «حطالي روج.. أول أغاني ألبومي المصري الجديد (أكتر شوية) ديو مع محمود الليثي».

الفنان المصري محمد رمضان، أعلن أخيراً عن حصوله على «الدكتوراه الفخرية» من لبنان، وذلك خلال زيارته للبنان، وكان محمد رمضان قد نشر عبر «أنستغرام» وفيسبوك مجموعة صور من حفل التكريم، إلى جانب صورة عن شهادة الدكتوراه الفخرية في التمثيل والأداء الغنائي.

وعلق عليها: «شكراً وزير الثقافة اللبنانى ونقيب الموسيقيين ونقيب الممثلين اللبنانى على منحي الدكتوراه الفخرية في التمثيل والأداء الغنائي، وشكراً المركز الثقافي الألماني في لبنان على منحي لقب سفير الشباب العربي». إلا أن فرحة رمضان بالدكتوراه الفخرية لم تكتمل بعد إعلان نقابة ممثلي المسرح والسينما والإذاعة والتلفزيون في لبنان براءتها من حفل تكريمه.

وأصدرت توضيحاً رسمياً أكدت فيه عدم صلتها بحفل تكريم رمضان ومنحه الدكتوراه الفخرية، لافتة إلى أن النقابة لم تكرم أي إنسان، ولم تمنح شهادة الدكتوراه لأحد، مبينة أن نقابة صغيرة موجودة في مدينة طرابل شمالي لبنان، هي من كرمت محمد رمضان، وقالت إنها تعاقدت مع إحدى شركات الإنتاج والتوزيع ومتعهدي الحفلات، لتقديم هذا التكريم، تحت رعاية وزارة الثقافة.

حفلات نانسي

على الصعيد الاجتماعي، لا تزال الفنانة نانسي عجرم تواصل إجازتها بعد سلسلة الحفلات الغنائية التي قدمتها خلال الفترة الأخيرة، حيث كانت قد نشرت نانسي عبر حساباتها مجموعة صور، تظهر فيها مجتمعة مع عائلتها، في أجواء دافئة، كما نشرت أيضاً صوراً مع إحدى بناتها، وعلقت عليها بالقول:

«هذا جزء من نهاري، وأنتم كيف تقضون أوقاتكم؟». بينما يمضي الفنان فايز السعيد، حالياً في إجازة يقضيها في ربوع سويسرا، وكان السعيد قد نشر عبر «أنستغرام» مجموعة صور له خلال الإجازة، وعلق عليها بالقول: «محبة الناس رزق عظيم من الله، وكنز ليس له ثمن، حتى لو أنفق المرء عليه كنوز الدنيا، الحمد لله الذي وهب لنا أحبة أغلى وأعز من كنوز الأرض، أسعدكم الله أينما كنتم».

وبعد إعلانها زواجها بالفنان شهاب جوهر وإثارتها الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، عادت الفنانة إلهام الفضالة لتثير الجدل مجدداً بعد تردد أنباء عن حملها، الأمر الذي دعاها إلى الخروج عن صمتها ومهاجمة مروجي الشائعات، نافية بذلك خبر حملها.

حيث قامت عبر «سناب شات» بنشر تحاليل طبية سلبية، وعلقت عليها بالقول (مو حامل.. إشاعتك طلعت فاشوش)، الأمر الذي لقي تفاعلاً واسعاً من جمهورها، يذكر أن إلهام كانت قد ظهرت أخيراً وللمرة الثانية بفستان الزفاف، وهو ما أثار جدلاً حول مستقبل علاقتها مع شهاب جوهر، ليبدو أن الصورة من كواليس مسلسلها الجديد «من بعدي الطوفان».