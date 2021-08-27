تدهور مفاجئ في الحالة الصحية للفنان نضال الشافعي



تدهورت الحالة الصحية للفنان نضال الشافعي في الأيام الأخيرة بشكل مفاجئ عقب إجرائه عملية استئصال جزء من القولون بعد أن كانت مستقرة .

وكشفت هند محمد علي، زوجة الفنان نضال الشافعي، عن آخر تطورات حالته الصحية مؤكدة أنه ما زال يتواجد في الرعاية وأصيب بصديد في الجرح الناتج عن جراحة القولون التي تعرض لها مؤخرًا، الأمر الذي نتج عنه ارتفاع درجة الحرارة وفق صحيفة اليوم السابع.



وأضافت أن حالته خلال الأيام الأولى كانت إيجابية وفي تحسن ولكن الآن لم تعد مستقرة وأرجو من الجميع الدعاء له بالشفاء.



وخضع مؤخرًا الفنان نضال الشافعي لعملية جراحية استأصل فيها 15 سم من القولون، وظل نضال الشافعي في المستشفى للاطمئنان على حالته، حيث زاره الدكتور أشرف زكي والفنانة نهال عنبر، والمخرج خالد جلال.



وتعود المشكلة لتعرض نضال الشافعي لضغط عصبي كبير؛ بسبب منتج فيلم "ميني بار" بعد أن أخلف اتفاقه معه بشأن الفيلم وجودته ومستلزمات التصوير، مما ترتب عليه تعرض نضال لضغط عصبي شديد بعد الانتهاء من التصوير ودخوله المستشفى بشكل عاجل، وحاول الأطباء السيطرة على الوضع الصحي لمدة يومين إلى أن استلزم الثقب جراحة عاجلة داخل أحد المستشفيات بالمهندسين.



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