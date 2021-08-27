«مفاجآت صيف دبي» موعد مع تنوع الفنون والعروض

المصدر: دبي - البيان

عززت الدورة الحالية من مفاجآت صيف دبي، من مكانة مدينة دبي، كوجهة مميزة وممتعة ومنفتحة وآمنة، تستقبل الزوار من مختلف أنحاء العالم، وتقدم لهم مجموعة متنوعة من الفعاليات والأنشطة الترفيهية المميزة.

وتلتزم الوجهات والمتاجر ومراكز التسوق المشاركة في مفاجآت صيف دبي، التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، بجميع إجراءات الصحة والسلامة المهمة، بما في ذلك التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات في جميع الأوقات.

وفي ما يلي نسلط الضوء على عدد من أبرز الفعاليات والعروض المباشرة، والحفلات الموسيقية التي تقام في الفترة المقبلة، خلال فعاليات مفاجآت صيف دبي، التي تختتم في 4 سبتمبر المقبل:

كوميديا

يمكن قضاء وقت ممتع مع العروض الكوميدية المليئة بالمواقف والقصص الطريفة، ضمن عروض لافتر فاكتوري. حيث يقدم البرنامج، الذي يحظى بشعبية كبيرة، ثلاثة من أفضل مقدمي عروض الكوميديا على مدار أربع أمسيات من الضحك المتواصل.

حيث ينضم جاك جونيو وليزا كاري، إلى نك غويرا، لتقديم عروض كوميدية في تمام الساعة 8:30 مساءً، في فندق زعبيل هاوس باي جميرا، يوم 25 أغسطس، وفندق غراند ميلينيوم برشا هايتس، يوم 26 أغسطس، وفندق غراند ميلينيوم بيزنس باي، يوم 27 أغسطس. وسيقدم الثلاثي عرضاً كوميدياً في فندق ستوديو وان، يوم 27 أغسطس، في تمام الساعة 7 مساءً.

غناء

وستستضيف قاعة الشيخ راشد، في مركز دبي التجاري العالمي، حفل الفنانة بلقيس، والفنان سيف نبيل، والفنان محمد عساف، في يوم 27 أغسطس. حيث سيستمتع الحضور بفرصة فريدة من نوعها، لمشاهدة ثلاثة حفلات غنائية مباشرة في نفس المساء.

ومن جهة أخرى، سيستمتع عشاق الأفلام والموسيقى، بعرض موسيقى السينما المباشر، الذي يقدم عدداً من الأغاني ومقطوعات الموسيقى التصويرية من أشهر الأفلام. وتقدم مجموعة من المغنين والموسيقيين الموهوبين، يوم 26 أغسطس، مقطوعات شهيرة من أفلام جيمس بوند، والأفلام العالمية الشهيرة، مثل مولان روج والشبح والعراب وضابط ورجل نبيل والعنصر الخامس، وغيرها الكثير، وذلك من الساعة 8 مساءً فصاعداً، على مسرح مول الإمارات.

فيما تقدم المغنية الموهوبة، سونيدهي تشوهان، حفلاً غنائياً مباشراً في كوكاكولا أرينا، يوم 27 أغسطس. وتستعرض نجمة بوليوود المعروفة في جميع أنحاء العالم، مجموعة الأغاني الخاصة بها، مثل «محبوب مير» و«ديدار دي»، بالإضافة إلى عدد من الأغاني الرائعة الأخرى، في حفل موسيقي لجميع أفراد العائلة. تفتح الأبواب الساعة 8 مساءً.

موسيقى كلاسيكية

تنظم دبي أوبرا، ابتداءً من 28 أغسطس، وحتى نهاية مفاجآت صيف دبي، حفلات رائعة للموسيقى الكلاسيكية، تضم مجموعة من أفضل الموسيقيين على مستوى العالم، كجزء من سلسلة «إن كلاسيكا 2021».

وتبدأ هذه المجموعة الرائعة من المواهب، مع حفل يوم 28 أغسطس، لعازف البيانو الكندي مارك أندريه هاملين، يليه حفل آخر يجمع الثلاثي الشهير، عازف البيانو فينسنت كوك، وعازف الكمان جان مارك فيليبس فارجابيديان، وعازف التشيلو رافاييل بيدو، يوم 29 أغسطس. وسيتألق عازف الكمان مكسيم فينجروف، وعازف التشيلو ستيفن إيسرليس، وعازف البيانو روستم سايتكولوف، في عرض مباشر يوم 30 أغسطس.

ويُقام كونشيرتو «من رف كتبي» للبيانو والأوركسترا، من تأليف الموسيقار الروسي أليكسي شور، يوم 31 أغسطس، فيما يقدم عازف البيانو الروسي دينيس كوزوخين، مقطوعات موسيقية، لأمثال بيتهوفن وتشايكوفسكي، في عرض مباشر يوم 1 سبتمبر.

وتقدم السوبرانو الأسترالية الشهيرة، دانييل دي نيسي، حفلاً مباشراً على خشبة المسرح، يوم 2 سبتمبر، ويمكن للجمهور الاستمتاع بالموسيقى المذهلة للموسيقار أليكسي شور «الفصول الأربعة لمانهاتن»، يوم 3 سبتمبر. ويقدم الحفل الأخير خلال مفاجآت صيف دبي، عازف البيانو الأمريكي كيت أرمسترونغ، يوم 4 سبتمبر. وتستمر سلسلة «إن كلاسيكا 2021»، حتى يوم 26 سبتمبر.

«رحلة»

ويمكن لعشاق الموسيقى، الاستمتاع بالألبوم الجديد لفرقة «سي إن آر مافيا»، يوم 30 أغسطس، وهي واحدة من أفضل الفرق الموسيقية، التي ظهرت في دبي، خلال السنوات الأخيرة. ويقام الحفل في إطار سلسلة حفلات «ذا فريدج»، التي يستضيفها «ذا فريدج ويرهاوس»، في السركال أفنيو. يبدأ الحفل الذي يستعرض الألبوم الجديد للفرقة، بعنوان «رحلة» الساعة 8 مساءً.

وسيستمتع الجمهور بعرض مميز، يقدمه الممثل والمغني والكوميديان واين برادي، الحائز على جائزة إيمي في كوكاكولا أرينا، يوم 3 سبتمبر. حيث يشمل العرض الترفيهي السريع، الذي يقام لليلة واحدة، انطباعات واسكتشات وارتجالاً عفوياً مضحكاً، مستوحى من تجاربه الحياتية ومسيرته المهنية.

نجوم المنطقة

ومن جهته، يقدم المغني وكاتب الأغاني المصري، حمزة نمرة، حفلاً مباشراً لجمهوره الكبير في دبي، وذلك يوم 2 سبتمبر في كوكاكولا أرينا. ويتمتع حمزة، الذي يعد أحد أشهر نجوم الغناء في المنطقة، بشعبية كبيرة لدى الجماهير المصرية والعربية في دولة الإمارات. ويعتبر ألبومه الجديد «مولود سنة 80»، علامة فارقة في تاريخه الغنائي.

يقدم مركز دبي التجاري العالمي العرض المسرحي الكوميدي، فرحان نسيب زعلان، من دولة الكويت، بطولة الفنان الكويتي طارق العلي، وتأليف أحمد فارس. ويقام العرض في 2 و3 سبتمبر المقبل، ضمن إطار اجتماعي فكاهي، يناقش عدداً من القضايا التي تهم كل بيت عربي.

ومن جهتها، تشارك المطربة وكاتبة الأغاني والمنتجة لينا شماميان، أجواء موسيقى الجاز الخاصة بها في مركز دبي التجاري العالمي، يوم 3 سبتمبر، وذلك من خلال حفل مميز، يقدم لسكان دبي وزوارها، فرصة الاستمتاع بالأغاني التي تقدمها الفنانة الموهوبة، والحاصلة على عدة جوائز.

«مامي ترول»

فيما تستضيف كوكاكولا أرينا، فرقة الروك الروسية «مامي ترول»، في عرض مباشر رائع، يوم 4 سبتمبر. وتعد مامي ترول، التي تمتد مسيرتها الفنية إلى أكثر من 20 عاماً، من بين أكثر الفرق الغنائية شهرةً في روسيا، بفضل المزيج الذي تقدمه من موسيقى الروك البديلة، مع الموسيقى المستقلة والفلكلورية والإلكترونية.

وتقام مفاجآت صيف دبي هذا العام، بالشراكة مع الراعي الرئيس، بطاقة ماستر كارد من بنك رأس الخيمة الوطني، والشركاء الاستراتيجيين، مثل مجموعة الفطيم (دبي فستيفال سيتي مول ودبي فستيفال بلازا)، ومجموعة الزرعوني (مركز ميركاتو للتسوق)، ومجموعة عبد الواحد الرستماني، ودبي القابضة، وطيران الإمارات، وإينوك واتصالات وشركة ماجد الفطيم (مول الإمارات، سيتي سنتر مردف، سيتي سنتر ديرة)، وميركس، ونخيل (ابن بطوطة مول ونخيل مول وسيركل مول).