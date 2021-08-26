بلقيس وألماس تختاران أغنيات ضيوف Spotify بمناسبة يوم المرأة الإماراتية

المصدر: دبي - البيان

احتفالاً بيوم المرأة الإماراتية، خصّص Spotify قائمة ضيوف للفنانتين الإماراتيتين بلقيس وألماس، اللتين اختارتا شخصياً أغنياتها، التي تشكّل مصدر إلهام لهما كونهما امرأتين إماراتيتين.

ويسهم المزيج اللافت من الأغاني الإنجليزية والعربية في القائمة في بثّ الحماسة بنفوس المستمعات قبيل 28 أغسطس.

حيث تضمّ أغاني من اختيار بلقيس تحتفي بقوة النساء، بما في ذلك أغنية «I Will Survive» لأريثا فرانكلين و«7 Rings» لأريانا غراندي. كما اختارت ألماس أغاني قديمة لفرق أسطورية مثل The Beatles وPink Floyd بالإضافة إلى أغانٍ حديثة مثل أغنية «Free» لمروان بابلو، وأغنيتها الخاصة التي تحمل عنوان «قيود»، وتتناول موضوع الافتخار بمعيشة الحياة من غير اعتذار.

وتعتبر بلقيس وألماس شخصيتين ملهمتين من جيلين مختلفين، وقد تعاون Spotify مع الفنانتين انطلاقاً من مدى تأثيرهما كونهما مبدعتين في مجال الثقافة ومناصرتين لحقوق المرأة.

ولطالما تحدثت بلقيس، المغنية الاستثنائية والصوت المتفرّد للنساء في المنطقة، عن تمكين المرأة، واستخدمت منصتها لنشر الوعي والقضاء على العنف المنزلي من خلال حملة #DontCoverUp، ومن الإنجازات البارزة، التي تحفز المرأة الإماراتية ونساء العالم العربي ككلّ تخصيص نجمة للفنانة بلقيس على ممر نجوم دبي في وسط المدينة وتمثال لها من الشمع في متحف «مدام توسو».

وبالحديث عن الأغنيات التي اختارتها ضمن قائمة ضيوف Spotify، قالت بلقيس: «تمنحني هذه الأغاني طاقة أكبر وتشعرني بالقوة وبأنني على استعداد لمواجهة العالم بكامل قواي، والحفاظ على حياتي المهنية والشخصية».

وتنتمي ألماس إلى جيل جديد من النساء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فقد شاركت الشابة الإماراتية المميزة في افتتاحية مبادرة «صوتك» من Spotify، التي أطلقها في المنطقة، وتستهدف النساء في مجال الموسيقى، كما أنها مصدر إلهام حقيقي للفنانات الناشئات، وتطمح إلى رؤية المزيد من النساء يزاولن مهنة الموسيقى ويعبّرن عن أنفسهن من خلالها.

وأضافت ألماس: «تشبه المرأة برأيي الألماس. فهي قوية ومرنة ودائمة الإشراق. وتعتبر الأغاني المضافة إلى هذه القائمة شخصية جداً، لأن بعضها يمنحني هذا الشعور بالضبط ويدفعني لتحقيق كل ما أحلم به».

يلتزم Spotify بتمكين النساء المبدعات ومنحهنّ وسيلة لمشاركة فنّهنّ مع العالم. وسيسعد تعاون بلقيس وألماس في هذا اليوم المميز المعجبين، الذين سيستمعون إلى الأغاني التي تلهم الفنانتين وتشجّعهما على تحقيق طموحاتهما.