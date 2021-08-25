معز مسعود يقاضي الناقد طارق الشناوي بعد الإساءة إليه ولزوجته حلا شيحة

المصدر: البيان

علق المنتج والداعية المصري معز مسعود على لقاء للناقد الفني طارق الشناوي ببرنامج نص الكلام مع الإعلامية رغدة شلهوب، تحدث خلاله عن حياة معز وزوجته الفنانة حلا شيحة.

وأعلن معز مقاضاته لطارق الشناوي قضائيا، وكتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجماعي "تويتر"، "طارق الشناوي تعمدت الإساءة إلى شخصي وأهل بيتي كثيرا، والآن تجاوزت حدود تخصصك كالعادة وتعديت على حياتي الشخصية وأسأت إلي وإلى زوجتي وأهلها، فمن واجبنا أنا وزوجتي كمواطنين مصريين أن نقاضيك لتأخذ العدالة فيك مجراها وردعا لكل من يقحم نفسه في حياة الناس الشخصية".

وكان الناقد الفني طارق الشناوي قد اتهم الداعية معز مسعود، زوج الفنانة المعتزلة حلا شيحة، باستخدامها لتحقيق أهدافه.

وقال الشناوي، خلال لقائه في برنامج «نص الكلام» المذاع عبر قناة «النهار»، إن تركيبة حلا بها شيء خاطئ، وهو ما ظهر بالتناقضات التي ظهرت في شخصيتها خلال الفترة الأخيرة، لافتاً إلى أنها كانت بحاجة إلى فترة تأهيل بعد عودتها إلى الفن مرة أخرى.

وأضاف أن حلا لم يكن لديها قدر من الانضباط الكافي بعد عودتها من كندا، مؤكداً أن معز استغل التناقض في شخصيتها واتخذها كتربة صالحة لتحقيق أهدافه.

ولفت إلى أن معز يستخدم ورقة حلا شيحة لتمرير آرائه الغريبة، موضحاً أنه توقع أن ترتدي الفنانة شيري عادل الحجاب بعد زواجها منه، لكنها كانت متحفظة في ملابسها فقط بعد الزواج منه.

وأرجع تحفظ شيري إلى شخصيتها القوية مقارنة بشخصية حلا، مشيراً إلى أن معز يحاول الترويج لنوع من الفن بمعايير غير فنية.

وتابع: «أكثر من يحرك الأمور كعرائس الماريونيت هو معز، وحلا الضحية»، مضيفاً: «كنت ممن تحمسوا لحلا في بدايتها لأن دمها خفيف ولديها حضور ووجه مريح، هناك شيء ما منعها من قيادة موهبتها بشكل حقيقي، وتتسم بأنها أضعف من المقاومة».