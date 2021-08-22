وفاة الفنان المصري ماهر لبيب

المصدر: البيان

توفي، اليوم الأحد، الفنان الكبير ماهر لبيب، عن 72 عاماً بعد صراع مع المرض.

وأعلن الفنان منير مكرم، عضو نقابة المهن التمثيلية، خبر الوفاة عبر حسابه في «فيسبوك»، قائلًا: «الدوام لله ماهر لبيب أستاذنا الغالي».

وشارك الفنان ماهر لبيب خلال مسيرته الطويلة، التي بدأت منذ منتصف السبعينات، بكثير من الأدوار الثانوية في الدراما والسينما والمسرح.

ومن أعمال الراحل، الذي كان من عائلة فنية، وكان متزوجاً بالفنانة عواطف تكلا، مسلسلات «أحلام الفتي الطائر»، و«يوميات ونيس»، و«نحن لا نزرع الشوك».

وشارك في السينما بعدة أفلام ، من بينها «كراكون في الشارع»، و«لعدم كفاية الأدلة»، وغيرهما.

