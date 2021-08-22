الحزن يخيّم على عائلة الفنان محمد رمضان

المصدر: البيان

خيَّم الحزن على عائلة الفنان المصري محمد رمضان إثر وفاة حماته اليوم.

وأعلن محمود رمضان، شقيق النجم، أن والدة نسرين عبد الفتاح، زوجة رمضان، سيوارى جثمانه اليوم في مقابر العائلة.

كان محمد رمضان قدَّم، مساء أول أمس، إحدى حفلاته الغنائية الاستعراضية في الساحل الشمالي، بحضور عشرات الآلاف من الجمهور من مختلف الأعمار والجنسيات.

وقال رمضان، في بداية فقرته: «أنتم اللي عملتوا الاختراع، أنا ممثل مش مطرب، بس أنتم اللي عملتوا مني مطرب له أعلى نسبة استماع».

وأمتع جمهوره، خلال الحفل، بالعديد من الأغاني الاستعراضية، منها: «ثابت»، «أقوى كارت»، و«الملك»، «يا حبيبي»، «أنا جدع» و«الحفلة»، إضافة إلى أغنيته الجديدة «على الله».

وختم «نمر ون» حفله قائلاً: «كل أغنية قدمتها بتمثل كل واحد منكم، وليست تمجيداً لذاتي»، وسط هتافات إعجاب الآلاف من محبيه.