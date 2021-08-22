أول صورة من عقد قران أحمد سعد وعلياء بسيوني

المصدر: البيان

احتفل الفنان أحمد سعد بعقد قرانه على عارضة الأزياء علياء بسيوني، مساء أمس.

وتزامن الحفل، الذي اقتصر على المقربين، مع عيد ميلاد سعد، وسبق أن أعلن خطبته بالتزامن مع تاريخ ميلاده أيضاً.

كان موقع «في الفن» الإخباري أفادت، أمس، بأن المطرب المصري قرر عقد قرانه على عارضة الأزياء علياء بسيوني في أحد فنادق القاهرة، وفقاً لما أدلى به أحد المقربين.

وكان النجم قد أعلن انفصاله منذ فترة عن خطيبته، ولكن سرعان ما تحسنت الأوضاع وقرر الثنائي إتمام الزواج.

يُذكر أن أحمد سعد يشارك في فيلم «200 جنيه» الذي يؤدي بطولته نخبة من النجوم، أهمهم: ليلى علوي، وإسعاد يونس، وأحمد السقا، وأحمد رزق، وأحمد السعدني، وأحمد آدم، وآخرون، والعمل من تأليف أحمد عبد الله وإخراج محمد أمين.