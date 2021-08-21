الأمن الأردني يقبض على بطل فيلم «ذيب»

المصدر: البيان

أوقفت الأجهزة الأمنية الأردنية، أول من أمس، الفنان جاسر عيد، بطل فيلم «ذيب»، في منطقة وادي رم، بسبب مشاجرة.

وقال مصدر أمني، بحسب وكالة «عمون» الإخبارية، إنه ألقي القبض على عدد من الأشخاص إثر شكوى بإلحاق أضرار مادية بممتلكات أحد الاشخاص في منطقة وادي رم.

وأضاف أنه ستتم إحالة القضية على القضاء.

وناشد والد الفنان مدير الأمن العام الإفراج عن ابنه، موضحاً أنه لا علاقة له بالأمر.

يُذكر أن «ذيب» فيلم دراما وإثارة أردني صدر عام 2014 من تأليف وإخراج ناجي أبو نوار، وتم ترشيحه لجائزة الأوسكار لسنة 2016 عن أفضل فيلم بلغة أجنبية.

وتدور أحداث الفيلم حول فتى من البدو يدعى «ذيب» خلال الحرب العالمية الأولى في مطلع الثورة العربية الكبرى ضد حكم الإمبراطورية العثمانية.

وحقق الفيلم نقلة نوعية في السينما الأردنية بوصفه أول فيلم روائي طويل يحقق ما يشبه المعجـزة الفنية بوصوله مباشـرة إلى ترشيحـات الأوسكار، وهو ما يعتبـره النقّاد نقطة تحوُّل كبـرى في السينمـا الأردنيّة تحديداً، التي لم يصـل أي فيلم منهـا إلى الأوسكار من قبــل.