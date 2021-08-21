الكشف عن موعد زواج أحمد سعد وعلياء بسيوني

المصدر: البيان

قرر الفنان المصري أحمد سعد عقد قرانه على عارضة الأزياء علياء بسيوني اليوم.

وذكر موقع «في الفن» أن سعد يستعد لعقد القران في أحد فنادق القاهرة، وفقاً لما أدلى به أحد المقربين.

وأوضح أن الاحتفال سيجري في سرية تامة، ويقتصر على أهل العروسين والأصدقاء.

كان أحمد سعد قد أعلن انفصاله منذ فترة عن خطيبته علياء بسيوني، ولكن سرعان ما تحسنت الأوضاع وقرر الثنائي إتمام الزواج.

يُذكر أن أحمد سعد يشارك في فيلم «200 جنيه» الذي يؤدي بطولته نخبة من النجوم، أهمهم: ليلى علوي، وإسعاد يونس، وأحمد السقا، وأحمد رزق، وأحمد السعدني، وأحمد آدم، وآخرون، والعمل من تأليف أحمد عبد الله وإخراج محمد أمين.