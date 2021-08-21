بعد ارتدائها الحجاب.. دينا تكشف حقيقة تجسيدها شخصية السيدة زينب

المصدر: البيان

كشف الفنانة المصرية دينا حقيقة تجسيدها شخصية السيدة زينب في مسلسلها الجديد، نافية صحة ما تردد حول ذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت دينا، أمس، بحسب ما ذكر موقع «الشروق» الإخباري: «فوجئت بقيام بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي بتداول معلومات عن قيامي بتجسيد شخصية السيدة زينب، وهو أمر غير صحيح بالمرة».

وأضافت أن المسلسل لا يتعرض بالأساس لشخصية السيدة زينب رضي الله عنها من قريب أو بعيد، موضحةً أن أحداث العمل تدور بحي السيدة زينب بالقاهرة فقط، وما يرتبط بهذا الحي العريق من موروثات ثقافية وعادات اجتماعية.

وأكدت أن العمل يدور في إطار اجتماعي بحت وليس له أي علاقة بالدين، مشيرة إلى أنها تجسد دور سيدة تساعد في خدمة البيوت.

كانت دينا قد تصدرت محركات البحث ومنصات مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها صوراً لها وهي ترتدي الحجاب أثناء أدائها دور البطولة في مسلسل «السيدة زينب» إلى جانب النجوم: سوسن بدر، ومحمود عبد المغني، وأحمد وفيق، وليلى عز العرب، وحسام داغر، والعمل من تأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلي.