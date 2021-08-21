نجمات الشرق في معرض باريسي

المصدر: باريس - أ ف ب

يوجّه معهد العالم العربي في باريس تحية إلى سيدات الغناء والشاشة اللواتي أحدثن ثورة في الموسيقى والسينما العربيتين، من العملاقتين أم كلثوم وفيروز، إلى الأسطورة داليدا، من خلال معرض يقيمه عن هؤلاء النجمات اللواتي كانت لهنّ مساهمة نسوية ومواقف من قضايا سياسية.

وقالت إحدى القيّمتين على المعرض هانا بو غانم لوكالة فرانس برس إن «الفكرة تتمثل بالتعريف بشخصيات استثنائية أحدثت ثورة في الموسيقى والسينما في العصر الذهبي للعالم العربي، كأم كلثوم وفيروز ووردة وأسمهان، وهن نساء أضحين أيقونات وتحررن من الهيمنة الذكورية، وحققن النجاح بفضل شجاعتهن في عيش أحلامهن».

ويستمر معرض «ديفا» إلى 26 سبتمبر المقبل، ويضم ملصقات وأزياء للنجمات ومقتطفات من حفلاتهن الموسيقية الحاشدة ونماذج معاداً تكوينها لبعض الصالونات الأدبية، وصوراً مجسمة.

وأفرد المعرض جانباً بارزاً لأم كلثوم. فالمطربة التي لُقبت «الهرم الرابع» وتُعد أشهر صوت في العالم العربي، ليست جوهرة مصرية فحسب. وحينما توفيت في عام 1975، شارك بحر من الناس في تشييعها في القاهرة ولكنّ الحزن عليها عمّ من بغداد إلى الدار البيضاء. وكان العالم العربي برمّته يستمع إلى حفلاتها أول خميس من كل شهر عبر إذاعة القاهرة.