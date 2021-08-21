دور العرض السينمائية المصرية تنتظر «200 جنيه»

المصدر: (القاهرة- البيان)

تستقبل دور العرض السينمائية في مصر نهاية أغسطس الجاري فيلم «200 جنيه» والذي يشارك به عدد كبير من النجوم، وهم: أحمد السقا، إسعاد يونس، هاني رمزي، أحمد رزق، نيللي كريم، ليلى علوي، مي سليم، وعدد من ضيوف الشرف منهم آسر ياسين، وهو من تأليف أحمد عبد الله وإخراج محمد أمين.

الفيلم الذي يعتمد على البطولة الجماعية يتكون من 8 قصص متنوعة، ما بين الكوميديا والتراجيديا، حيث تنتقل ورقة الـ 200 جنيه من شخص إلى آخر، لتكون هي الرابط بينهم مع اختلاف طبقاتهم الاجتماعية، وتظهر الفنانة إسعاد يونس في أحداث العمل من خلال دور مهم ومحوري، حيث تجسد شخصية «عزيزة السيد» والتي تقوم بختم اسمها على العملة الورقية، لتدور أحداث الفيلم حول هذا اللغز وسر ختمها للعملة.

بدورهم قام عدد من النجوم المشاركين في فيلم «200 جنيه»، بترويج فيلمهم الجديد على طريقتهم الخاصة، عن طريق نشر صورهم عبر حساباتهم الشخصية بمنصات التواصل الاجتماعي، وهم يمسكون في أيديهم ورقة الـ 200 جنيه، من بينهم الفنانة مي سليم التي ظهرت على ملصق العمل مرتدية «الحجاب»، وكذلك الفنان هاني رمزي وغيرهم.