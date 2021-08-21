Box Office

المصدر: (دبي ـ غسان خروب)

أمام 29 فيلماً فتحت صالات السينما المحلية أبوابها، وتمكنت جميعها من بيع ما يقارب 141 ألف تذكرة، خلال الفترة الممتدة من 12 – 14 الجاري، والتي شهدت منافسة حامية بين مجموعة من الأفلام التي سعت لتصدر رأس القائمة، حيث امتازت معظمها بعرضها الأول محلياً.

على رأس القائمة، جاء فيلم (FREE GUY) الذي شهدت الإمارات خلال الأسبوع الماضي عرضه الأول، حيث نجح الفيلم في بيع 46.405 تذاكر، متفوقاً بذلك على جملة الأفلام الأخرى

ومن بينها فيلم (THE SUICIDE SQUAD) الذي تراجع من المركز الأول إلى الثالث بعد بيعه 20259 تذكرة في أسبوعه الثاني، ليرفع بذلك عدد تذاكره المباعة إلى 112.293، وذلك وفق ما كشفت عنه الإحصائيات الصادرة عن شركة فارس لتوزيع الأفلام في دبي.

واحتل الفيلم العربي «الإنس والنمس» بطولة محمد هنيدي المركز الثاني على شباك التذاكر المحلي، بعد بيعه 27182 تذكرة في أول عرض محلي له، أما فيلم (JUNGLE CRUISE) فقد جاء في المركز الرابع، بعد بيعه لـ 16210 تذاكر، ليرفع بذلك مجموع مبيعات تذاكره إلى 187145 في ثالث أسبوع له منذ بدء عروضه محلياً.

في المقابل، تمكن فيلم (Old) من احتلال المركز الخامس على شباك التذاكر المحلي، بعد بيعه لـ 12140 تذكرة في أول عرض له محلياً، الأمر الذي يشير إلى إمكانية صعوده على سلم شباك التذاكر المحلي خلال الأيام المقبلة.

وأمام مجموعة من الأفلام الجديدة، تفتح الصالات المحلية أبوابها، نستعرض منها 3 أفلام من المقرر أن تعرض قريباً في صالات السينما المحلية.

Candyman

• إخراج: نيا داكوستا

• بطولة: توني تود، تيونا باريس، كولمان دومينغو، ناثان ستيوارت جاريت

ينتمي هذا العمل إلى سينما الرعب، وحكايته تبدأ مع عودة أسطورة كاندي مان للظهور مجدداً في أحياء شيكاغو، عندما يجد فنان يُدعى أنتوني رفقة حبيبته نفسيهما أمام سلسلة من الظواهر الخارقة والمروعة، والتي تضع حياة الثنائي على المحك.

The Green Knight

• ﺇﺧﺮاﺝ: ديفيد لوري

• طاقم العمل: ديف باتيل، أليسيا فيكاندير، جويل إجيرتون، باري كيوغان ورالف إنيسون.

فيلم فانتازيا أمريكي، تدور أحداثه في العصور الوسطى، ويبنيها على قصيدة سير غواين والفارس الأخضر.

The Protégé

• ﺇﺧﺮاﺝ: مارتن كامبل

• طاقم العمل: ماغي كيو، صامويل إل جاكسون، مايكل كيتون، روبرت باتريك، باتريك مالاهايد

فيلم أكشن، يدور حول آنا القاتلة المحترفة التي تتلقى تدريبها على يد القاتل الأسطوري مودي عندما كانت طفلة، وأصبح بمثابة الأب لها، وعلمها كل ما تحتاج معرفته حول الثقة والبقاء على قيد الحياة، وعندما يٌقتل مودي بوحشية، تنطلق آنا في مهمة للانتقام.