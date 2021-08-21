Fast and Furious نحو جزء عاشر في 2023

المصدر: دبي ـ البيان

3 أشهر تقريباً مرت على رؤية فيلم «فاست 9» (F9: The Fast Saga) النور، ليصعد بإيرادات شباك التذاكر العالمي نحو الأعلى.

حيث جمع الفيلم حتى الآن أكثر من 681 مليون دولار عالمياً، ولا يزال هذا الرقم مرشحاً للارتفاع في ظل مواصلة بعض الدول عرض الفيلم في صالاتها السينمائية. ما حققه «فاست 9» من إيرادات كان كفيلاً بأن يمنح شباك التذاكر العالمي «قبلة الحياة»، إثر الأضرار التي تعرض لها بسبب اتساع جائحة «كوفيد 19» التي إصابته في مقتل.

رحلة «فاست» التي بدأت في 2001 يبدو أنه لم يكتب لها بعد أن تنتهي، فها هو فان ديزل وزملاؤه يواصلون تشغيل محركات سياراتهم استعداداً للمضي في جولة جديدة، ليضيفوا من خلالها جزءاً عاشراً إلى السلسلة، حيث كشفت الشركة المنتجة للسلسلة أخيراً، إنها اختارت أبريل 2023 ليكون موعداً لصدور فيلم (Fast and Furious 10)، وفق ما نقله موقع «انترتينمنت ويكلي» عن صناع السلسلة، التي يشارك فان ديزل في إنتاجها.

ورغم اختيار أبريل 2023 موعداً لصدور (Fast and Furious 10)، إلا أن الغموض لا يزال يكتنف تفاصيله، فحتى الآن لم يكشف عن أعضاء فريق «فاست» الجديد.

ورغم ذلك توقعت العديد من المواقع المهتمة بالشأن السينمائي ومن بينها موقع «فارايتي» أن يستمر فان ديزل في تواجده بالفيلم، إلى جانب تيريز جيبسون وسونغ كانغ وكريس بريدجز وجوردانا بروستر وميشيل رودريغيز، في حين سادت توقعات بأن الجزء العاشر قد يشهد خروج جيسون ستاثام من المشهد.

خبر (Fast and Furious 10) بدا أشبه بوجبة دسمة لعديد المواقع، التي ذهبت ناحية توقع شكل المغامرة الجديدة التي سيمضي فيها فريق الجزء العاشر، والذي قالت «انترتينمنت ويكلي» أن جاستن لين سيتولى إخراج الفيلم، ليكون هذا الجزء هو الفيلم السادس الذي يتولى جاستن لين دفة إخراجه.

وكان الموقع قد أشار إلى أن عملية تصوير (Fast and Furious 10) قد تبدأ في يناير المقبل، بحسب تصريحات فان ديزل، والذي أشار إلى وجود إمكانية لتصوير الجزء العاشر والجزء الحادي عشر، بشكل متتالٍ، الأمر الذي يكشف عن طبيعة الخطوات التي تمضي بها السلسلة مستقبلاً.