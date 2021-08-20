وائل الإبراشي في أول رسالة منذ مرضه: نجوت من كورونا بأعجوبة

المصدر: البيان

أكد الإعلامي المصري الشهير وائل الإبراشي في أول رسالة له منذ مرضه بأنه نجا من الموت بأعجوبة وأن كورونا مميتة.

وأعلن الإبراشي وفق صحيفة الوطن عن تحسن حالته الصحية بشكل كبير وتعافيه من فيروس كورونا الذي أصيب به في ديسمبر من العام الماضي.

وأكد الإبراشي، أن حالته الصحية مستقرة الآن ويستطيع التواصل مع أفراد أسرته وأصدقائه المقربين، على أن يستمر في تلقي جلسات العلاج الطبيعي لمساعدته على التعافي من آثار الإصابة بالفيروس.

ولخص الإبراشي حالته بعبارة «نجوت من كورونا مميتة» حيث استغرقت رحلته مع فيروس كورونا المستجد نحو ثمانية أشهر كاملة من العلاج حتى أعلن التعافي منه، مؤكدا عودته قريبا على شاشة التلفزيون من جديد وفق صحيفة الوطن.

يذكر أن الإعلامي وائل الإبراشي، أصيب بفيروس كورونا المستجد في نهاية ديسمبر الماضي، حسبما أعلنت فاطمة قنديل، مدير تحرير برنامج التاسعة الذي يقدمه الإعلامي، انتقل على إثره إلى المستشفى لتلقي العلاج، ثم أعلنت مصادر مقربة منه تدهور حالته وتليف الرئة وخضوعه لجلسات تنفس صناعي.

وبعد مرور عدة أشهر عليه داخل المستشفى ومعاناته من مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا، خرج الإعلامي المصري وائل الإبراشي، في نهاية مارس الماضي من المستشفى أخيراً بعد استقرار حالته وتعافيه.

وأكد عدد من زملاء الإبراشي من الإعلاميين على خضوعه لفترة نقاهة داخل منزله بمساعدة زوجته التي أوصتهم بطمأنة الجمهور على حالة الإعلامي الصحية.

وفي الأيام القليلة الماضية، قال الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إنَّ الإعلامي وائل الإبراشي، يتعافى وحالته مستقرة، موضحًا في تصريحات تليفزيونية أنه سيتعافى قريبا من أثر الفيروس عليه.

وكان الدكتور حسام حسني، أوضح قبل عدة أسابيع، أنَّ الإعلامي وائل الإبراشي حالته مستقرة، وأنَّه يتعافى من أثر إصابته بفيروس كورونا.