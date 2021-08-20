شقيق ياسمين عبدالعزيز ينفي انفصالها عن زوجها

المصدر: البيان

نفى وائل عبدالعزيز شقيق الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز، صحة الأخبار التي تداولت شائعة انفصال ياسمين وزوجها أحمد العوضي.

وحرص وائل عبدالعزيز على كتابة المنشورات عبر حسابه بفيسبوك خلال الساعات الماضية رغم إعلان ابتعاده عنها لفترة. وفقا لصحيفة الوطن المصرية.

ونشر وائل أغنية " لو هتسيب" عبر خاصية "ستوري" مما جعل البعض يظنه تلميحا لانفصال شقيقته.

وقال وائل عبدالعزيز: «فيه نوع من أنواع الاستفزاز عشان أرد على أي هري بيتقال.. وعموما خد الرد عشان تهدوا علينا شوية.. أنا معنديش علم بالكلام ده وياسمين حرة في اتخاذ قرار سفرها للخارج مع عيلتها أو جوزها أو بدونا.. ويا ريت كفاية أخبار مش عن لساني ونسيبها تأخد فتره تكمل علاجها على خير».

وبعدها بساعات قليلة، كتب وائل منشورا جديدا يشرح فيه مدى أهميه العائلة والترابط الأسري قبل فوات الأوان، قائلا: "اللي عنده أب يروح يسأل عليه، واللي عنده أم يروح يترمي في حضنها، واللي عنده أخ يروح يشتكليه ويحكيله، اللي عنده أخت يروح يشوفها ويطمن عليها".

وأضاف "الحقوا قبل فوات الأوان مفيش حد في عيلتك هيتعوض.. صلحوا الغلط متعاندوش ومتكابروش مفيش حاجة في الدنيا تستاهل يوم بعيد عن أهلك .. اللي بيبدأ الصلح هو الخير عنده الله".

وانهالت عليه بعد هذا المنشور الدعوات لياسمين عبدالعزيز، بالشفاء العاجل، وأن يبعد عنهم أي خلافات.

ونشر وائل بعد 3 ساعات صورة العوضي وياسمين، وعلق قائلا: "ربنا يكمل شفاكي على خير ويسعدكم".

جدير بالذكر أن ياسمين عبدالعزيز مازالت تستكمل علاجها في سويسرا، وتتكتم أسرتها على كل التفاصيل عن حالتها الصحية حتى الآن، لحين عودتها من الخارج.