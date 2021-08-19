وفاة الرسام والنحات الفرنسي غي دو روجمون

المصدر: أ ف ب

توفي، أمس، الرسّام والنحات الفرنسي غي دو روجمون عن 86 عاماً، على ما أعلنت، اليوم، أكاديمية الفنون الجميلة.

واعتبرت الأكاديمية، في بيان، أن وفاة دو روجمون، العضو فيها منذ عام 1997، تشكّل «خسارة فادحة».

وتنتشر منحوتات دو روجمون الضخمة ذات الأشكال البسيطة والألوان الزاهية في أماكن عامة وخاصة في مختلف أنحاء العالم، كحديقة ميتروبوليتان في كيتو (الإكوادور) ومتحف هاكوني المفتوح في اليابان، ومتحف الفن الحديث في باريس.

والراحل من مواليد العاصمة الفرنسية في أبريل 1935، وقد شارك في بينالي باريس منذ عام 1965، ثم انتقل إلى نيويورك حيث أقام معرضاً أولاً له لفت الانتباه إليه.

وبعد عودته إلى فرنسا في السبعينيات، تميز بعمله على الأشكال والألوان وخصوصاً المنحوتات المتعددة اللون ذات الأشكال الهندسية.