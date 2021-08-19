صورة نادرة للفنانة الراحلة دلال عبد العزيز مع شقيقتها ووالدتها

المصدر: البيان

تداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورة نادرة للفنانة الراحلة دلال عبد العزيز في شبابها مع والدتها وشقيقتها.

وتوفيت النجمة دلال عبد العزيز، يوم 7 أغسطس، بعد صراع مع المرض في المستشفى قرابة الـ4 أشهر إثر إصابتها بفيروس كورونا.

ووضعت الفنانة تحت أجهزة الأكسجين، حيث شهدت حالتها تحسنا بطيئا، ولكنها تدهورت مرة أخرى وتوفيت، بحسب "اليوم السابع".

يذكر أن إيمى ودنيا سمير غانم يعيشا حزناً كبيراً منذ رحيل والدتهما الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، وهو الحزن الذي لم يبدأ برحيل الأم فقط وإنما بدأ منذ الـ 20 من مايو الماضى برحيل سمير غانم، ليعيشا فصلا طويلا من الحزن، ولكن ذكرياتهم معا سوف تظل محفورة في قلبيهما للأبد.