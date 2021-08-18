حقيقة انعزال عادل إمام في بيته بسبب كورونا

المصدر: البيان

انتشرت أنباء تفيد بانعزال الفنان الكبير عادل إمام في بيته بالساحل الشمالي في مصر، بسبب الخوف من الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وذكر موقع «صدى البلد» الإخباري أن «الزعيم» يمكث هناك بالفعل داخل فيلته برفقة أسرته، نافياً ما يشاع حول ذلك من مبالغة وتهويل.

ودأب الممثل القدير على اتباع تلك العادة صيف كل عام، محتفظاً بخصوصيته خلال قضاء الإجازة مع الأسرة.

كان عادل إمام قد تصدَّر مؤشر البحث «غوغل» بعد انتشار شائعات انعزاله ومنع الزيارات عنه خوفاً من العدوى، وخضوع منزله والعاملين فيه لعملية تعقيم أسبوعية، إلا أن الفنان ظل متواصلاً مع جمهوره ومحبيه بالرغم من انعزاله.

كما تفاعل مع نبأ وفاة الفنانة دلال عبد العزيز بتقديم التعازي لأهلها، وكتب عبر «إنستغرام»: «البقاء لله، الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز، ربنا يرحمها ويغفر لها ويدخلها فسيح جناته، ويصبر بناتها وأهلها».