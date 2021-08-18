ارتداء الراقصة دينا للحجاب يتصدر محركات البحث ومواقع التواصل

المصدر: البيان

تصدرت الراقصة دينا محركات البحث على جوجل ومنصات مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها صوراً لها وهي ترتدي الحجاب.

وتساءل رواد السوشيال ميديا عن حقيقة ارتدائها للحجاب، وسرعان ما تصدرت محركات البحث على جوجل ومواقع التواصل، وتفاعل معها الجمهور بطريقة إيجابية مبدين إعجابهم بها.

وأبدت دينا سعادتها بإعجاب الجمهور بشكلها بالحجاب إذ قالت: "سعيدة برأي الناس وتعليقاتهم على شكلي هو فضل من ربنا لم أقدر عليه".

وكشف دينا السر وراء نشرها مجموعة صور ترتدي فيها الحجاب، إن الصور التي نشرتها من كواليس مسلسل جديد تشارك فيه باسم السيدة زينب بدأت تصويره مؤخرًا.

مسلسل "السيدة زينب" بطولة سوسن بدر ومحمود عبدالمغني، الذي يقوم بدور أحد أبناء كبار العائلات المتأصلة بحي السيدة زينب وتربطه علاقة قوية بالمكان ويقوم بدور مختلف وجديد عليه وهو ما شجعه على قبول الدور وفق بوابة أخبار اليوم.

يشارك في البطولة أيضا أحمد وفيق ودينا وليلى عز العرب وحسام داغر الذى يقوم بدور شخص من ذوي الإحتياجات الخاصة، والعمل من تأليف أحمد صبحي الذى قدم من قبل مع المخرج محمد النقلي عدد من الأعمال منها مسلسل "البيت الكبير" ومسلسل "سكن البنات".

ويناقش المسلسل العديد من الموضوعات التى تخص الأسرة المصرية بمختلف مستوياتها الاجتماعية وثقافتها وفئاتها العمرية من خلال هذا التجمع الذى يحدث فى المنطقة بحكم طبيعتها الدينية والروحانية ويعيش فيها مختلف المستويات حيث يتمسك البعض بالمكوث بها على الرغم من قدرتهم المادية على الانتقال منها .