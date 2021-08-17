وفاة الكاتب المصري الكبير فيصل ندا

المصدر: البيان

توفي صباح اليوم الكاتب المصري الكبير فيصل ندا عن عمر ناهز 81 عاماً .

وقال زوج ابنة الفقيد وفق صحيفة الوطن، من المقرر أن تقام صلاة الجنازة على الكاتب فيصل ندا بعد صلاة الظهر من مسجد مصطفى محمود، وسيتم تحديد موعد العزاء لاحقاً .

ونعى الكاتب الشهير قبل أيام قليلة فيصل ندا، الفنانة دلال عبد العزيز، حيث كتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلًا: «بكل الحزن والأسى أنعى الفنانة والصديقة العزيزة دلال عبد العزيز، عندما رأيت دلال شعرت أننى أمام موهبة تحتاج لمن يكتشفها أسندت إليها بطولة مسرحية أهلا يا دكتور وبطولة مسلسل دعوني أعيش مع شريهان التي كانت مازالت تخطو أولى خطواتها في التمثيل».

وأضاف فيصل ندا: «قدمتها للسينما فى فيلم يارب ولد مع فريد شوقى وسمير غانم، لقد فرضت دلال موهبتها وأصبحت نجمة ساطعة عشقتها الجماهير رحمها الله لقد لحقت بصديق عمري سمير غانم ..خالص عزائي لأسرتها ولكل جمهورها والوسط الفني بأكمله».

ولد ندا بحي عابدين بالقاهرة عام 1940، وهو خريج المدرسة الإبراهيمية بجاردن سيتي، بعدها التحق بكلية التجارة جامعة القاهرة قسم المحاسبة، وتخرج فيها عام 1963 وكان عضواً في فريق التمثيل بالجامعة، إلى جانب كونه أحد أعضاء فريق التمثيل بالكلية.

عقب تخرجه التحق بوزارة المالية، إلا أنها لم ترض طموحه وأحلامه والتي بدأها منذ كان بالكلية عبر كتابته لمسرحية قام بالتمثيل فيها مع زملائه بالكلية، بينما كان أول مسلسل تلفزيوني له هو «هارب من الأيام»، والذي تمكن عبره من إنشاء أسس وقواعد كتابة المسلسل التليفزيوني، ومن خلاله اشتهر العديد من نجوم الفن مثل «عبد الله غيث».