مستشار السيسي يكشف تطورات الحالة الصحية لوائل الإبراشي

المصدر: البيان

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للشؤون الصحية، عن تطورات الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي الذي يعاني مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) منذ عدة أشهر.

وأوضح تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية أمس مع قناة «الحياة»، أن الإبراشي يتلقى العلاج وتظهر عليه علامات التحسن، متوقعاً أن تسير الأمور في الاتجاه الصحيح.

من جهة أخرى، ذكر الإعلامي محمد الباز، خلال برنامجه عبر قناة «النهار»، إن أحد أصدقائه تواصل معه وطمأنه على حالة الإبراشي، مؤكداً أنها بدأت تتحسن.

وقال الباز: «بعض الأصدقاء كلموا وائل واتطمنوا وقالوا صوته كويس جداً، وهو بيقول يا جماعة متقلقوش الناس علي، وبيقول إنه اتحسن وطلب الدعاء ليه بالشفاء».

يُذكر أن وائل الإبراشي أصيب بفيروس كورونا أواخر ديسمبر الماضي، وتعافى نهاية يناير بعد المسحة الخامسة، لكنه ظل يعاني مضاعفات الإصابة.