نقل الفنانة سحر عبد الحميد إلى العناية المركزة

المصدر: البيان

تعرَّضت الفنانة المصرية سحر عبد الحميد لأزمة صحية مفاجئة، أُدخلت على أثرها العناية المركزة بأحد المستشفيات في القاهرة.

وقالت الإعلامية ندى رحمي، ابنة الفنانة، اليوم، عبر حسابها الشخصي في «فيسبوك»: «من شوية اتحطيت في موقف لا أحسد عليه بجد وماتمناهوش لأي إنسان، أمي قلبها تعبان من زمان».

وأضافت: «اتعرضت أمي لأزمة قلبية نتيجة إرهاق شديد، ضغطها واطي جداً على عكس الطبيعي، وكمان قلبها كان بيدق بشكل مرعب».

يُذكر أن سحر عبد الحميد ممثلة تلفزيونية قدَّمت بعض الأفلام، وبدأت نشاطها الفني في نهاية الثمانينيات، وأدت أدواراً ثانوية مساعدة، ومن أبرز أعمالها «يوميات ونيس»، و«حكايات زوج معاصر»، و«حدائق الشيطان»، و«أهل كايرو».