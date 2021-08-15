آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة بشرى

المصدر: البيان

أوضحت الفنانة بشرى أنها تعاني من أعراض فيروس كورونا المستجد التي تزيد يوماً بعد يوم.

وكشفت عن تطورات حالتها الصحية أنها حالياً تخضع لبروتوكول علاج وزارة الصحة في منزلها.

وقالت بشرى وفق صحيفة الوطن : «حتى الآن حالتي مستقرة، ولكن الأعراض تزيد كل يوم»، وطالبت الجمهور بالدعاء لها بالشفاء العاجل من أجل العودة مرة أخرى إلى التصوير.

وكانت بشرى حصلت على الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا، ولكنها تعاني من حساسية على الصدر مما يجعل أعراضًا شديدة لكورونا تظهر عليها.

وغابت الفنانة بشرى عن حفل زفاف نيللي كريم بسبب إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وكتبت لها رسالة عبر حسابها الشخصي على «إنستغرام»، «كنتي زي القمر في فرحك، ومبعدنيش عنك غير الشديد القوي».

وأعلن سليم عمرو هيكل، زوج الفنانة بشرى، إصابتها بفيروس كورونا، وطالب جمهورها بالدعاء لها قائلاً: «الحمد لله على كل شيء، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، ربنا يقومك بالسلامة من مرض كورونا اللعين وادعولها بالشفاء العاجل.. خلي بالكم من الموجة الرابعة».

وكانت بشرى تصور المشاهد الأخيرة لها في فيلمها الجديد «معالي ماما»، الذي تعود به إلى السينما، وهو من نوعية الأفلام الكوميدية الاجتماعية، وتدور أحداثه حول علاقة الأم بأبنائها، وخاصة إذا كانت هذه الأم عاملة ولها عملها الخاص.

وقد شاركت في شهر رمضان الماضي خلال مسلسل «الاختيار2» مع إياد نصار وكريم عبد العزيز وأحمد مكي، وجسدت دور زوجة الفنان إياد نصار، وحصلت على إشادات عديدة من النقاد والجمهور على دورها.