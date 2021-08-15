كشف حقيقة عودة عمرو دياب لدينا الشربيني

المصدر: البيان

بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة تجمع الفنان عمرو دياب ودينا الشربيني كشف مصدر مقرب من الفنان عمرو دياب، أن الصورة المنتشرة مؤخرا هي من صيف العام الماضي وليست جديدة.

وأوضح المصدر وفق صحيفة "الوطن" أنه كانت هناك محاولات خلال الأشهر الماضية لحل الخلاف بينهما، ولكنها لم تسفر عن نتيجة، ولكن عودتهما ليست أمرا مستبعدا خاصة أنهما ما زالا يكنان المشاعر لبعضهما.

ويهتم جمهور النجمين بالبحث عن حقيقة عودة عمرو دياب ودينا الشربيني، وذلك بعدما انتشرت الفترة الأخيرة صورة تجمعهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لتزيد التكهنات بعودة الهضبة إلى الممثلة الشابة خاصة بعد حفله الأخير في العلمين الجديدة.

وكانت دينا الشربيني قد رفضت الإجابة عن سؤال بعض الصحفيين لها عن إمكانية عودتها لعمرو دياب مجدداً، في أثناء حضورها العرض الخاص لفيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين».