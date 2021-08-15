وائل الإبراشي يوجه رسالة لجمهوره

المصدر: البيان

نقل الإعلامي محمد الباز رسالة من وائل الإبراشي، لجمهوره طالباً منهم عدم القلق وأن حالته الصحية تتحسن.

وقال الباز، خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، إن الحالة الصحية لوائل الإبراشي في تحسن، وأنه سيعود لبرنامجه قريبًا.

وقال الباز، إن بعض الأصدقاء تواصلوا مع وائل الإبراشي، وطلب منهم أن يطمئنوا جمهوره، ألا يقلقوا، مردفا: "الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، كان تحدث عن أن الإبراشي ما زال يعاني من مشاكل في الرئتين، وعندما تواصل الأصدقاء معه، قال الإبراشي: "متقلقوش الناس عليا، أنا بتحسن".

وعقب الباز: "الإبراشي يتحسن ادعوا له بتمام الشفاء، وإن شاء الله يعود لمكانته وبرنامجه"، مردفا: "أحقر أنواع البشر اللي بيفرح في أزمة يمر بها إنسان آخر حتى لو مختلف معاه" وفق صحيفة الدستور.

وكشف محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري للشؤون الصحية تطورات الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي الذي أصيب منذ أشهر بفيروس كورونا، ولم يتماثل للشفاء من مضاعفاته حتى الآن.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء dmc" مساء الأحد، إن الإبراشي لم يسترد حتى الآن حالته الطبيعية، موضحا أنه لا يزال يعاني من مشكلات بالرئتين.

وأضاف: "حالة وائل الإبراشي تتحسن، ونتمنى أن تكون الحالة أفضل في الأيام المقبلة".

وأشار تاج الدين إلى أن التليفات في الرئتين الناجمة عن الالتهابات الرئوية تحدث مع فيروسات كثيرة وليس كورونا فقط، غير أنه أوضح أن الظاهرة مرصودة حاليا نظرا لوجود جائحة كورونا.

وأوضح مستشار الرئيس بأن إصابة بعض الحالات بتليف رئوي متوقف على قوة مناعة الرئتين أو مناعة الجسم بشكل عام، وتأثير الفيروس عليهما، لافتا إلى أن بعض الحالات تصاب بتليف مناعي نتيجة استخدم بعض العقاقير أو تربية الطيور.

وأصيب وائل الإبراشي بفيروس كورونا في آواخر ديسمبر 2020، وفي نهاية يناير بعد المسحة الخامسة تعافى الإعلامي وائل الإبراشي من كورونا، لكن ظل يعاني من مضاعفاته.