نوال الزغبي ترفض جائزة «موريكس ديور»

المصدر: البيان

رفضت المطربة اللبنانية نوال الزغبي قبول جائزة «موريكس ديور» التي يجري الإعلان عنها سنوياً لتكريم أصحاب الإنجازات في مجال الفن.

وقالت نوال، اليوم، عبر حسابها الشخصي في «تويتر»: «لا شكّ أنّ جائزة الموريكس ديور تعدّ من واجهات لبنان الحضارية، ولا شكّ أن الإصرار على تنظيمها في بيروت رغم كل المآسي هو خطوة جبّارة، لكنني أعلن اعتذاري عن عدم قبولها».

وأوضحت أن رفضها جاء «بسبب الوضع الصعب الذي تمرّ به البلاد، على أمل أن تكون قيامة لبنان قد أصبحت قريبة»، مختتمةً بيانها بالقول: «لبنان ليس بخير».

وكانت النجمة اللبنانية قد طرحت، أخيراً، أحدث أغانيها بعنوان «ارقص»، من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان ألفريد الأسعد، وتوزيع روبير الأسعد وميكس وماستر نور الأسعد.

و«موريكس ديور» هي جائزة لبنانية سنوية أطلقها، في الرابع من يونيو عام 2000، زاهي وفادي حلو، للاحتفاء بالجهود الفنية في لبنان والمنطقة العربية والعالم.