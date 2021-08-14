تصريح غامض من ابنة طارق الدسوقي وصديقه يكشف مرضه

المصدر: البيان

أثار تصريح غامض من ابنة الفنان المصري طارق الدسوقي قلقاً حيال حالته الصحية، في حين كشف أحد أصدقائه حقيقة مرضه.

وقالت لوجينا، أمس، عبر حسابها الشخصي في «فيسبوك»: «أرجو الدعاء لأبي العزيز بالشفاء العاجل، اللهم ألبسه ثوب الصحة والعافية، عاجلاً غير آجل، يا أرحم الراحمين».

وأضافت، دون أن تكشف أي تفاصيل: «هتبقى كويس قريباً يا حبيبي، من فضلكم اذكروه في دعائكم».

وأعلن أحد أصدقاء الدسوقي، بحسب موقع «المصري اليوم»، إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، مطالباً جمهوره ومحبيه بالدعاء له.

يُذكر أن الفنان الكبير طارق الدسوقي كان يحضِّر لأداء بطولة مسرحية «الرسالة» التي تتناول انتصارات حرب أكتوبر.