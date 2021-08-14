بعد أسبوع من عقد زواجها.. إصابة الإعلامية ياسمين الخطيب بكورونا

المصدر: البيان

أصيبت الإعلامية المصرية ياسمين الخطيب بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، بعد أسبوع من احتفالها مع رجل الأعمال رمضان حسني بعقد زواجهما.

وقالت ياسمين، اليوم، عبر حسابها الشخصي في «فيسبوك»: «إيجابي كورونا، بعتذر لكل الأحباء اللي شرفوني يوم عقد قراني»، داعيةً كل من حضر الحفل إلى إجراء فحص أو اللجوء إلى العزل المؤقت.

كانت ياسمين الخطيب قد أثارت جدلاً واسعاً بعد عقد زواجها على يد مأذونة خلافاً لما هو معتاد، وسؤالها عند ترديد عبارات الزواج عن سر جملة: «وعلى مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان».