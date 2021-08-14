مهرجان إيزيس لمسرح المرأة يكرّم المبدعات

المصدر: (دبي - البيان)

كشفت إدارة مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة عن المكرمات في الدورة التأسيسية للمهرجان، التي تنطلق في الفترة من 15 إلى 21 سبتمبر المقبل، وتضم قائمة التكريمات عدداً من الشخصيات النسائية التي أثرت الحركة المسرحية في مصر والوطن العربي، حسب ما ذكر موقع «بوابة الوطن».

وتهدى الدورة المقبلة من المهرجان لاسم الكاتبة الراحلة فتحية العسال، وفقاً لما أعلنته المخرجة عبير لطفي رئيسة المهرجان، في بيان صحفي، أمس، قائلة: «فتحية العسال تعتبر الملهمة لفكرة المهرجان، ولو كانت بيننا الآن بالتأكيد كانت ستساند فكرة مهرجان من هذا النوع لاهتمامها بالقضايا الاجتماعية والسياسية وقضايا المرأة بشكل خاص في مؤلفاتها وأعمالها الأدبية، وأقل تكريم لها هو أن تحمل هذه الدورة اسمها».

وأوضحت رئيسة المهرجان أن الدورة تشهد تكريم اسم الفنانة الكبيرة الراحلة شويكار، باعتبارها من أهم النجمات اللاتي حققن نجاحاً كبيرًا على خشبة المسرح، والمخرجة والممثلة اللبنانية الكبيرة نضال الأشقر مؤسسة مسرح المدينة، بالإضافة إلى هدى وصفي، مؤسسة والرئيسة الأسبق لمركز الهناجر للفنون، والمخرجة عفت يحيى، مؤسسة فرقة القافلة للمسرح المستقل، وأستاذة الإلقاء والممثلة القديرة الدكتورة نجاة علي، واسم الملحنة والمخرجة الراحلة إيمان صلاح الدين.