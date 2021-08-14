«أمازون» تنقل تصوير فيلم «سيد الخواتم» إلى بريطاني

المصدر: (لندن - د ب أ)

تعتزم شركة «أمازون ستوديوز» المتخصصة في المسلسلات التلفزيونية، التابعة لشركة «أمازون» القيام بالتصوير في الموسم الثاني لسلسلة أفلام «سيد الخواتم» في المملكة المتحدة، لتنقل قاعدة الإنتاج من نيوزيلندا، حيث يتم تصوير سلسلة الأفلام المشهورة المقتبسة من الروايات الخيالية.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أمس عن بيان للشركة أول من أمس، قوله إن مرحلة ما بعد الإنتاج للموسم الأول ستستمر في نيوزيلندا حتى يونيو المقبل.

ومن المقرر أن يكون العرض الأول لسلسلة الأفلام، التي تتكلف نحو 465 مليون دولار للموسم الأول وحده، طبقاً لمجلة «هوليود ريبورتر» في «برايم فيديو» وهي إحدى المنصات التابعة لشركة «أمازون» في سبتمبر 2022.

وبينما قالت الشركة إن التحول يتوافق مع استراتيجيتها لتوسيع نطاق إنتاجها في مختلف أنحاء المملكة المتحدة، ذكرت مجلة «ديدلاين» المتخصصة في المنشورات الخاصة بصناعة السينما في هوليوود أن الإغلاق الصارم للحدود من جانب نيوزيلندا خلال الجائحة منع أعضاء فريق التمثيل البريطاني من العودة إلى ديارهم لما يقرب من عامين.