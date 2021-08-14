مهرجان سراييفو السينمائي يفتتح أعماله بفيلمين عن «الجائحة»

المصدر: سراييفو - رويترز

افتتح مهرجان سراييفو السينمائي فعالياته أمس بعرض فيلمين روائيين يناقشان تداعيات جائحة كورونا على حياة الشعوب والاقتصاد. وهذا المهرجان هو الأكبر في منطقة تمتد من فيينا إلى إسطنبول.

وأقيم مهرجان العام الماضي على الإنترنت بسبب الجائحة، ولكن المهرجان الحالي سيكون مفتوحاً أمام الجمهور في عدد من مواقع العرض مع مراعاة قواعد مكافحة كوفيد 19 المتعلقة بالتجمعات إذ سيكون ثلث المواقع في الهواء الطلق. وقال مرصاد بوريفاترا مؤسس المهرجان ومديره لرويترز «سيكون مهرجان هذا العام مزدوجاً، وهذا سيعني عودة رائعة للجمهور إلى دور السينما بينما سيقام جزء رئيس يتعلق بأعمال القطاع عبر الإنترنت».

وأحد فيلمي الافتتاح هو (حي غير ودود تماماً) وهو من إخراج المخرج البوسني دانيس تانوفيتش الحائز أوسكار. والفيلم محدود الميزانية جرى تصويره في شهر مايو أيار وتم تجهيزه على عجل ليعرض في المهرجان. ويعرض في سياق كوميدي قصة اثنين من رجال الأعمال ينتميان للحي نفسه في سراييفو ولكنهما يصبحان متنافسين في حقبة ما بعد الجائحة. والفيلم الآخر يحمل عنوان (رسائل من نهايات العالم) ويشمل قصصاً مصورة من أنحاء العالم يروي من خلالها 13 مؤلفاً ومخرجاً من سراييفو تجاربهم في فترة الإغلاق والعزلة أثناء الجائحة.