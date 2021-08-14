كيت وينسلت تنفي الإعداد لجزء ثانٍ من Mare of Easttown

المصدر: (دبي - البيان)

بعد انتهاء تصوير مسلسل Mare of Easttown كموسم محدود من سبع حلقات، فإن النجاح الحاسم للعرض طرح التساؤلات على النجمة كيت وينسلت، حول إمكانية وجود المزيد من الحلقات للمسلسل الناجح، وبدورها تحدثت الممثلة البالغة من العمر 45 عاماً، حول إمكانية تصوير موسم جديد من العمل الدرامي، في مقابلة افتراضية مع برنامج Entertainment Weekly.

وحسب موقع اليوم السابع، أوضحت الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار، بأنه لا توجد خطط على الإطلاق للقيام بموسم آخر، لكن بعد رد الفعل الهائل من المعجبين، ظهرت المناقشات ومطالبات الجمهور حول إمكانية عمل موسم ثان. وقالت كيت وينسلت، «في نهاية التصوير الذي كان مثل الجحيم، كان لا يمكننا فعل ذلك مرة أخرى.. وإذا طرحت HBO فكرة الموسم الثاني، كان علينا جميعاً أن نقول لا على الإطلاق»، وأضافت وينسلت «كان هناك حديث، مثل، هل يمكن أن يكون هناك جزء ثان؟ خاصة عندما حظي العرض بمثل هذه الردود الجيدة».