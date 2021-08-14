تغريدات النجوم حياة خاصة وانشغالات بالدراما

المصدر: دبي ـ غسان خروب

بدت حسابات النجوم على «التواصل الاجتماعي» نشطة للغاية، حيث كشفت عن استعدادات النجوم لعدد من الأعمال الدرامية والغنائية، فيما كشفت تغريدات البعض منهم عن جانب من حياتهم الشخصية، لتحتل الفنانة نيللي كريم سدة «الترند» بعد عقد قرانها في منطقة الساحل الشمالي بمصر، حيث شهد الحفل تواجداً مكثفاً للنجوم.

«البيان» جالت بين حسابات النجوم، وخرجت منها بثلة من التغريدات والبداية كانت مع الفنانة الإماراتية أحلام، التي نشرت في «ستوري» انستغرام، صورتين لابنها فاهد دون أن ترفقها بأي تعليق، كما نشرت لها أيضاً مجموعة صور من كليب «دفتر وممحاة» ارتدت فيها فستاناً أحمر اللون من تصميم زهير مراد، وقطع مجوهرات من «مجوهرات نصولي».

من طرفه، كشف الفنان الكويتي خالد أمين عبر «التواصل الاجتماعي» عن استعداده لمسلسل «ميزان» الذي يشارك فيه أيضاً فيصل العميري وشهد ياسين وعبدالله التركماني، فيما يتولى إخراجه أحمد عبد الواحد، كما كشف الفنان الكويتي بشار الشطي، عن تحضيره لميني ألبوم، يتوقع أن يرى النور مطلع العام المقبل.

كما أعلن عن تقديمه لبرنامج موسيقي اجتماعي حواري بعنوان «فالت» وهو من إخراج خالد الرفاعي وإعداد الكاتب فهد العليوة وصالح الدويخ، وسيعرض على تلفزيون الكويت، وفيه يستضيف الشطي نخبة من نجوم الفن والغناء.

تفاعل هند

أما الفنانة هند صبري، فقد تفاعلت عبر حساباتها مع الشعب الجزائري، بسبب ما تشهده البلاد من حرائق أودت بحياة عدد كبير من الضحايا، وكانت هند قد نشرت صورة من حرائق الجزائر، وعلقت عليها: «قلبي مع الجزائر الحبيبة، وإخوتي الجزائريين في معاناتهم مع الحرائق الضخمة الّتي يواجهونها»، واستغلت هند الفرصة للتحذير من خطورة تغير المناخ، داعية الجميع للتكاتف لمواجهة هذا الخطر، حيث كتبت: «رحم الله ضحايا هذه الحرائق، وهذا درس لنا جميعاً كي نستيقظ ونواجه خطر تغير المناخ الّذي يداهمنا».

زواج نيللي

في المقابل، شهد حفل عقد قران الفنانة نيللي كريم وهشام عاشور إقبالاً واسعاً من نجوم الفن الذين احتشدوا في الساحل الشمالي، حيث حرص العديد من النجوم على تهنئة نيللي كريم، ومن بينهم الفنانة شريهان، التي كتب لها عبر «تويتر»: «الحب، السعادة، الخير، السلام والفرح وكل شيء جميل يليق بكِ.. فالسعادة أحياناً هي التي تبحث عَمّن يستحقها، وأنتِ لها وهي لكِ يا حَبيبَتي.. نيللي كريم».

والأمر كذلك انسحب على الفنانة نجلاء بدر، التي نشرت فيديو ظهر فيه العروسان، وعلقت عليه بالقول: «مبروك لأحلى عروسة في الدنيا... ربنا يسعدك ويحفظك»، وشاركتها الفرحة أيضاً الفنانة سيرين عبد النور، وكذلك ليلى علوي، كما شهد الحفل تواجد الفنان عمرو دياب، ونجوم مسلسل «بـ 100 وش».

وأحمد السقا، وكارول سماحة وزوجها وليد مصطفى، والموسيقار ميشيل فاضل، ولبلبة، ومحمد فراج، والمخرج عمرو سلامة، وكريم فهمي وهشام ماجد وداليا البحيري، ومنى الشاذلي وتامر هجرس وإلهام شاهين وهالة صدقي وأمير كرارة ومي سليم وريهام عبد الغفور، وغيرهم الكثير.

مرض بشرى

وبعد مرور 48 ساعة على إعلانها الانتهاء من تسجيل أحدث أغنياتها بعنوان «افرح»، كشفت الفنانة بشرى عبر حساباتها على «التواصل الاجتماعي» عن إصابتها بفيروس «كورونا»، وهو ما أكده زوجها سالم هيكل، الذي نشر صورة لها على حسابه في «الفيسبوك»، مرفقاً إياها بتعليق قال فيه: «الحمد لله على كل شيء. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا..

ربنا يقومك بالسلامة من مرض كورونا اللعين.. وادعوا لها بالشفاء العاجل»، محذراً الجميع من «موجة دلتا» التي انتشرت في الآونة الأخيرة حول العالم. وفي الوقت ذاته، وجهت بشرى التهنئة إلى زميلتها نيللي كريم بمناسبة عقد قرانها على هشام عاشور.

لم تكد الفنانة آيتن عامر تقوم بنشر صورة لها في إحدى مراحل الطفولة، حتى فتحت بذلك باب الحديث عن خضوعها لعمليات التجميل «سراً»، مثيرة بذلك جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما دعاها إلى كسر صمتها والمبادرة إلى الرد على من أشاروا إلى تغير شكلها بسبب عمليات التجميل، بالقول: «أنا لست ضد عمليات التجميل، وفي الحقيقة أنا لم أقم بأي عملية، لأنني ببساطة لا أرى نفسي بحاجة لها».

أعمال جديدة

وفي إطار الاستعدادات لتقديم أعمال درامية جديدة، نشر الفنان قصي خولي، على حسابه في «انستغرام» مقطعاً مصوراً، ظهر فيه بـ «لوك جديد» يبدو إنه يشكل جزءاً من تحضيراته لمسلسلة الجديد «توتر عالي» والذي سيبدأ تصويره قريباً، حيث يأتي ذلك بالتزامن مع استعداداته لمسلسل «الوسم» وهو من فكرته وإشرافه، وإخراج سيف الدين سبيعي.

وكان خولي قد ظهر أخيراً وهو يمارس الرياضة. أما الفنانة اللبنانية ماغي بوغصن، فقد بدأت أخيراً بتشويق جمهورها للموسم الثاني من مسلسل «للموت»، حيث نشر عبر «تويتر» صورة تظهر من خلالها إشارة الرقم 2، وأرفقتها بتعليق: «للموت 2.. قريباً»، وأشارت ماغي في تغريدتها للمخرج فيليب أسمر والكاتبة ندين جابر.