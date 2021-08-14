Box Office

المصدر: (دبي ـ غسان خروب )

عرضت صالات السينما المحلية خلال الفترة من 5 – 7 أغسطس الجاري، 22 فيلماً، نجحت في بيع 121.050 تذكرة، كل هذه الأعمال تنافست فيما بينها للوصول إلى المركز الأول الذي كان من نصيب فيلم «الفرقة الانتحارية» (THE SUICIDE SQUAD)، الذي نجح في لفت الأنظار إليه في أول عرض له محلياً.

لم يستطع فيلم «جانغل كروز» (JUNGLE CRUISE) الصمود طويلاً أمام أبطال «الفرقة الانتحارية» (THE SUICIDE SQUAD) الذين أجبروه على التراجع إلى المركز الثاني، بعد أن باع فيلم «الفرقة الانتحارية» 59.804 تذاكر في أول عروضه محلياً.

بينما باع «جانغل كروز» 32.899 تذكرة في أسبوعة الثاني، ليصل مجموع إيراداته إلى 150.310 تذاكر، وذلك وفق ما أوضحته الإحصائيات الصادرة عن شركة فارس لتوزيع الأفلام في دبي.

المركز الثالث على شباك التذاكر المحلي كان من نصيب فيلم (SPIRIT UNTAMED) الذي باع في أول عروضه محلياً 6996 تذكرة، أما في المركز الرابع فقد جاء فيلم (SPACE JAM: A NEW LEGACY) متراجعاً عن مركزه السابق.

حيث باع خلال الفترة من 5 – 7 أغسطس الجاري 4257 تذكرة، ليصل إجمالي مبيعاته إلى 87831 تذكرة منذ بدء عروضه قبل 4 أسابيع وحتى الآن. بينما تراجع فيلم (BLACK WIDOW) إلى المرتبة الخامسة، بعد بيعه 2953 تذكره، خلال الفترة ذاتها، ليرفع إجمالي مبيعاته من التذاكر إلى 216781 منذ بدء عروضه محلياً قبل 5 أسابيع.

وأمام مجموعة من الأفلام الجديدة، تفتح الصالات المحلية أبوابها، نستعرض منها 3 أفلام من المقرر أن تعرض قريباً في صالات السينما المحلية.

Bell Bottom

• إخراج: رانجيت تيواري

• بطولة: أكشاي كومار، هوما كورشي، فاني كابور، لارا دوتا

يستند هذا العمل على حكاية حقيقية، وقعت أحداثها في الثمانينيات، حول عملية استخباراتية تقوم بها الهند، من أجل إنقاذ مجموعة من الرهائن.

The Green Knight

• ﺇﺧﺮاﺝ: ديفيد لوري

• طاقم العمل: ديف باتيل، أليسيا فيكاندير، جويل إجيرتون، باري كيوغان ورالف إنيسون.

فيلم فانتازيا أمريكي، تدور أحداثه في العصور الوسطى، ويبنيها على قصيدة سير غواين والفارس الأخضر.

The Addams Family 2

• ﺇﺧﺮاﺝ: جريج تيرنان، كونراد فيرنون

• طاقم العمل: تشارليز ثيرون، كلوي جريس موريتز، أوسكار إيزاك

فيلم انيمشن، وهو يعد الجزء الثاني من فيلم «عائلة آدمز»، وأحداثه تدور في قالب خيالي، وهو يستكمل رحلة عائلة آدامز غريبة الأطوار في سعيهم نحو العيش في سلام، ومواجهة العالم ونظراته لهم.