«هنرجع».. عمرو دياب يُلمح بعودته إلى دينا الشربيني

المصدر: البيان

ألمح المطرب المصري عمرو دياب باحتمال عودته إلى الفنانة دينا الشربيني، وذلك خلال حفل أحياه أمس بالساحل الشمالي في مصر.

وقدَّم دياب أغنيته «برج الحوت»، التي اشتهر أنها مهداة إلى دينا، ثم قال موجهاً كلامه إلى أحد الحضور: «هنرجع».

وأثارت الكلمة حالة من الجدل الواسع وسط جمهوره، منقسمين إثرها فريقين، إذ رأى بعضهم أنها تمهيد لعودته إلى دينا بعد انفصالهما قبل أشهر، ورجَّح آخرون أنها كلمة عابرة ليس أكثر.

كانت دينا الشربيني قد رفضت الإجابة عن سؤال بعض الصحفيين لها عن إمكانية عودتها لعمرو دياب مجدداً، في أثناء حضورها العرض الخاص لفيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين».