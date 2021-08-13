وفاة مدير فرقة «مسرح مصر» الكوميدية

المصدر: البيان

توفي، اليوم، حسن نجيب، مدير فرقة «مسرح مصر»، بحسب ما أعلن نجم الفرقة محمد أسامة عبر حسابه الشخصي في «إنستغرام».

وقال «أس أس»، معلقاً على صورة نشرها تجمعه بالراحل: «عم حسن مدير فرقة مسرح مصر توفي إلى رحمة الله، الله يرحمك ويغفر لك ويصبر كل حبايبك، هتوحشنا أوي يا عم حسن، وإنا لله وإنا إليه راجعون».

ونعى الفنان أشرف عبد الباقي الفقيد، عبر حسابه الشخصي في «إنستغرام»، قائلاً: «البقاء لله، توفي اليوم الأستاذ حسن نجيب، مدير الفرقة، كان أب لينا كلنا من وقت ما بدأنا مسرح، ربنا يرحمه ويغفر له دعواتكم».

يُذكر أن فرقة «مسرح مصر» أسسها الفنان أشرف عبد الباقي، وتضم مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا، أبرزهم: علي ربيع، ومُصطفى خاطر، ودينا محسن «ويزو»، ومحمد أسامة «أس أس»، وحمدي الميرغني، وغيرهم.