انتكاسة مفاجئة للفنانة ياسمين عبد العزيز وتدهور صحتها

المصدر: البيان

سافرت الفنانة ياسمين عبد العزيز قبل أيام قليلة على متن طائرة إسعاف خاصة إلى سويسرا لاستكمال علاجها.

وكشف الإعلامي محمد الغيطي، تفاصيل تدهور الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبد العزيز قبل سفرها إلى سويسرا لتلقي العلاج.

وقال خلال برنامج "الثامنة مساءً" المذاع على قناة "الصحة والجمال"، إن الفنانة ياسمين عبد العزيز عقب خروجها من المستشفى لتلقي العلاج في منزلها تدهورت حالتها الصحية وأجرت على إثرها عددا من الفحوصات الطبية التي أظهرت حاجتها للسفر لخارج البلاد لإنقاذ حالتها.

وأكد أن ياسمين عبد العزيز سافرت إلى سويسرا على متن طائرة إسعاف خاصة وفق موقع فيتو.

ولفت إلى أن الفنان أحمد العوضي زوج ياسمين عبد العزيز من المنتظر أن يكشف كواليس وتفاصيل الخطأ الطبي الذي تعرضت له زوجته وتسبب في تدهور حالتها الصحية

وقال مصدر: إن الفنانة ياسمين عبد العزيز كانت في المستشفى برفقة زوجها الفنان أحمد العوضي، وشقيقها الفنان وائل عبد العزيز الذى لم يتركها نهائيًا.

وكان وائل عبد العزيز كشف في وقت سابق آخر تطورات الحالة الصحية لشقيقته الفنانة ياسمين عبدالعزيز، مؤكدًا أن حالتها الصحية كانت خطيرة، بعدما خضعت لجراحة وطالب جمهورها بالدعاء لها.

وكتب وائل عبد العزيز عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلًا: «صباح الخير.. أنا كل اللي هقدر أقوله دلوقتي ادعوا لياسمين حالتها خطرة».

يذكر أن عددًا من نجوم الفن كشفوا عن تواجد الفنانة ياسمين عبد العزيز في أحد المستشفيات، من أجل إجراء جراحة صعبة لم يتم الكشف عن طبيعتها.

من جهته، وجَّه الفنان أحمد العوضي زوج ياسمين عبد العزيز رسالة مؤثرة إلى زوجته، مؤكدًا أنه يظهر أمام الجميع كشخص قوي، "لكنه في الوقت الحالي هو أضعف إنسان على وجه الأرض لأن روحه ليست معه".

وأكد الدكتور أسامة عبد الحي، أمين عام نقابة الأطباء، أنه يجب تشكيل لجنة فنية مكونة من 3 أطباء بناءً على الشكوى التي يتقدم بها أسرة أي مريض، وهو ما يتطابق على الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبد العزيز، مشيرًا إلى أن اللجنة الفنية هي المنوط بها التحقيق مع الطبيب المخطئ في تشخيص الحالة الصحية للفنانة.

وأضاف فى مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث في مصر" تقديم الإعلامي شريف عامر المذاع على فضائية "إم بى سى مصر"، أن الأطباء تحاول مساعدة المريض وفقًا لما حصلوا عليه من العلم والخبرة، مؤكدًا أنه حزين من الحملة الشعواء على الأطباء بسبب ما تردد أن خطأ طبيًا وراء تدهور الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبد العزيز.

وأوضح أن الفنانة تماثلت الشفاء وخرجت من غرفة العناية المركزة لغرفة عادية وبدأت تتناول الطعام وتتماثل للشفاء، لافتًا إلى أن نقابة الأطباء بدأت التحقيق مع الطبيب مسرب بعض الأخبار عن حالة الفنانة ياسمين عبد العزيز، وتحديد حجم العقوبة بناءً على حجم الضرر الذى وقع على المريض، وقد تصل العقوبة للشطب وفقًا للضرر الذي وقع على المريض.