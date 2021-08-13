وفاة الدكتور محمد أبو غدير أبرز أساتذة اللغة العبرية بمصر والعالم العربي

المصدر: البيان

توفي أمس الخميس العالم الأستاذ الدكتور محمد محمود أبو غدير؛ أستاذ الدراسات العبرية الحديثة بكلية الدراسات الإنسانية في جامعة الأزهر، عن عمر يناهز 79 عاما، بحسب ما ذكرت "اليوم السابع" المصرية.

ويعد الراحل واحدا من أبرز الأسماء البارزة في مجال الدراسات الإسرائيلية، وصاحب العديد من الأعمال النقدية والترجمات الفكرية، وتم تكريمه في مصر والعالم العربي بالحصول على المركز الأول في الترجمة والدرع الفضية من وزارة الثقافة العام 1997.

وللدكتور محمد محمود أبو غدير ما يقرب من 11 كتابا ما بين التأليف والترجمة، وما يزيد على 50 دراسة في الفكر والشخصية اليهودية، وترجمات بارزة.

ومن أبرز مؤلفاته أيضا كتاب الشخصية الإسرائيلية بين العالمية والخصوصية: انعكاساتها داخلياً وخارجياً.

بدورها نعت الدكتورة نجلاء رأفت، رئيس قسم اللغات الشرقية في كلية الآداب جامعة القاهرة، العالم الدكتور محمد محمود أبو غدير وكتبت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك "ببالغ الحزن والأسي ينعي قسم اللغات الشرقية بكلية الآداب جامعة القاهرة العالم الجليل والأب والأستاذ والقدوة أ.د /محمد محمود أبو غدير أستاذ الدراسات العبرية الحديثة بكلية الدراسات الإنسانية جامعة الأزهر."

فيما نعى الدكتور جمال الشاذلى العميد السابق لكلية الآداب جامعة القاهرة، نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون الطلاب عبر صفحته على فيس بوك الدكتور محمد محمود أبو غدير، وقال "ربنا يرحم أستاذنا الفاضل أ.د/ محمد ابو غدير بقدر ما أعطى وما قدم .فهو صاحب أياد بيضاء على كل المتخصصين في الدراسات العبرية الحديثة. ربنا يرحمه ويغفر له ويتجاوز عن خطاياه ويسكنه فسيح جناته، وإنا لله وإنا إليه راجعون".