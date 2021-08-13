آخر رسالة مسجلة من دلال عبد العزيز إلى حسن الرداد

المصدر: البيان

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قديم يمثل الرسالة الأخيرة المسجلة من الفنانة دلال عبد العزيز إلى زوج ابنتها حسن الرداد.

واشتمل المقطع المتداول على كلمات مؤثرة من النجمة الراحلة خلال لقاء تلفزيوني قالت فيه: «حسن ابن ناس وفاهم الأصول كويس قوي، وهو عارف واخد مين وبيحبها وبيحب العيلة كلها، واحنا كمان بنحبهم».

وأضافت: «دايماً دعوتي ليهم ربنا يخليهم لبعض ويهدي سرهم، ويكفيكم شر عيون الناس ويكفيكم شر ولاد الحرام، أنا بعامل حسن من قلبي وبحب، لأن أولاً اشتغلت مع حسن قبل ما اشتغل مع إيمي في مسلسل ابن الأرندلي من 2009، وبيبقى قلبي عليه وهو بيشتغل، هو وإيمي عندهم كيميا في الفن، هو فنان وجميل وموهوب».

يُذكر أن دلال عبد العزيز توفيت السبت الماضي، متأثرة بتداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ما أدى إلى تليف جزء كبير من رئتيها.