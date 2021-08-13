أسما لزرق تنتهي من تصوير كليب «بمزاجي»

المصدر: دبي - البيان

انتهت الفنانة المغربية أسما لزرق، من تصوير أغنية جديدة بعنوان «بمزاجي»، باللهجة المصرية، على طريقة الفيديو كليب، حسب موقع اليوم السابع، والأغنية من كلمات مصطفى مرسى، وألحان شريف قاسم، وتوزيع محمد مصطفى، وإخراج جميل جميل المغازي، ويقول مقطع من الأغنية «فرعون واتفرعن جاله يوم فيه يندم». وتحمل الأغنية طبيعة «الهاوس»، المناسب لأجواء الصيف، ومن المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة على موقع يوتيوب، وقنوات ومنصات الأغاني، لتكون أول أغاني أسما في صيف 2021، لا سيما أنها تحضر لطرح أكثر من أغنية جديدة خلال الأسابيع المقبلة.

وكانت أسما لزرق، قد ظهرت في حلقة خاصة مع الإعلامية منى الشاذلي، في برنامج «معكم» على قناة cbc، في شهر فبراير من العام الماضي، وتحدثت عن بداياتها في سن السابعة، مع تجويد القرآن، مرشحة دائماً للغناء في المناسبات المدرسية، واحترافها الغناء بعد ذلك، كما غنت خلال الحلقة لكوكب الشرق أم كلثوم، وبدرية السيد وأحمد عدوية.