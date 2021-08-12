صدمة جديدة للوسط الفني.. وفاة الفنان محمد جبريل

المصدر: البيان

توفي اليوم الفنان المصري الشهير محمد جبريل عن عمر يناهز 76 عاماً.

وقال الفنان عزوز عادل عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية إن الفنان محمد جبريل رحل اليوم عن عمر يناهز 76 عاما.

وأشار إلى أن النقابة ستعلن عن موعد الدفن والعزاء بعد قليل وفق صحيفة الوطن.

وأضاف عزوز أن «الفنان الراحل أثرى الحياة الفنية بالعديد من المشاركات التي ستظل محفورة في التاريخ».

يذكر أن الفنان محمد جبريل تخرج في كلية الزراعة، وبدأ العمل في السينما في فترة الثمانينات.

وقدم جبريل العديد من المسلسلات التليفزيونية، كما اشترك في بعض الأدوار المساعدة بالثمانينيات والتسعينيات.

وشارك الفنان العديد من الأفلام التي أنتجها قطاع الانتاج بالتليفزيون وفي بعض المسرحيات التليفزيونية.

ومن أشهر المسلسلات التي عمل بها «الرجل والحصان» 1982 و«محمد رسول الله»1984 و«الرايا البيضاء» 1988 و«ساكن قصادى» 1995.

وكان آخر ظهور له في مسلسل «باب الخلق» 2012.

كما ظهر بدور مدير محطة البنزين في فيلم «الثأر» عام 1982.