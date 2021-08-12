إثر تعرُّضه لغيبوبة.. ابنة عادل الفار تكشف تطورات حالته الصحية

المصدر: البيان

كشفت إيمان، ابنة الفنان المصري عادل الفار تطورات جديدة لحالته الصحية، إثر تعرضه لغيبوبة أدخل بسببها العناية المركزة.

وأوضحت، بحسب ما ذكر موقع «اليوم السابع»، أن الفنان الكوميدي مريض قلب ويواجه مشكلة في التنفس.

وذكرت أن تلك المشكلة الصحية أدت إلى تجمع مياه على رئته، مطمئنةً جمهوره ومحبيه بأنه بدأ اليوم استعادة وعيه.

يُذكر أن عادل الفار من مواليد عام 1961، ونال محبة الجماهير من خلال أعماله الفنية، وأشهرها: أفلام «هيستيريا»، و«شجيع السيما»، و«زكية زكريا في البرلمان»، ومسلسلات «الكومي»، و«صاحب السعادة»، و«الفتوة».