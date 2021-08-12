ياسمين الخطيب: لماذا الزواج على مذهب أبي حنيفة؟

المصدر: البيان

احتفلت ياسمين الخطيب بزفافها على رجل الأعمال المصري رمضان حسني وذلك بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة وسألت الإعلامية ياسمين الخطيب المأذون أثناء كتب كتابها، "لماذا يكتب الكتاب على مذهب أبي حنيفة النعمان؟" ما أثار الجدل على منصات التواصل الاجتماعي.

وأثناء عقد قرانها قاطعت الإعلامية المأذونة وسألتها عند مقطع "قبلت الزواج على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان.. "اشمعنى أبي حنيفة " وتساءل البعض عن سبب السؤال رغم أن زواجها هو الرابع لها، وتعرضت لهجوم البعض منهم منتقدين سؤالها.

واحتفلت ياسمين الخطيب بزفافها على رجل الأعمال رمضان حسني وذلك بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة ، بحضور حفل الزفاف عدد من الأهل والأصدقاء المقربين، كما حضر الحفل الفنان محمد شاهين، وعقد القران على يد "مأذونة"، وظهرت "ياسمين" في حفل زفافها بفستان أبيض أنيق وفق بوابة الأخبار.

وتداول متابعي مواقع التواصل الاجتماعي، عدة صور من عقد القران، الذي كان على يد "مأذونة"، وظهرت فيه "ياسمين" بفستان زفاف أبيض، له أكمام وارتدى عريسها بدلة سوداء كلاسيكية.

وكانت الإعلامية ياسمين الخطيب أعلنت خلال الفترة الماضية ارتباطها عبر «إنستجرام» قائلة: «لقيت الطبطبة» بدون الإشارة إلى خطيبها أو الإعلان عن اسمه.

يذكر أن الإعلامية ياسمين الخطيب كاتبة وصاحبة عدد من الروايات ومقدمة برنامج «ونقول كمان» عبر شاشة النهار.

ولدت ياسمين سيد عبد اللطيف الخطيب في عام 1981 بالقاهرة لأب مصري، وأم تركية لبنانية، والدها الناشر سيد الخطيب، وجدها المفكر عبد اللطيف ابن الخطيب.