إصابة الفنانة المصرية بشرى بفيروس كورونا

المصدر: البيان

أصيبت الفنانة المصرية بشرى بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وفقاً لما أعلنه زوجها رجل الأعمال سالم هيكل.

وقال هيكل، اليوم، عبر حسابه الشخصي في «فيسبوك»: «الحمد لله على كل شيء، ما يصيبنا إلا ما كتبه الله لنا، ربنا يقومك بالسلامة من مرض كورونا اللعين».

وأضاف: «ادعوا لها بالشفاء العاجل، خلي بالكم من الموجة الرابعة».

يُذكر أن بشرى بدأت تصوير فيلمها الجديد «معالي ماما»، الذي تشارك في بطولته إلى جانب النجوم: محمود الليثي، وشيماء سيف، وسامي مغاوري، والعمل من تأليف نادر صلاح الدين، وإخراج أحمد نور.