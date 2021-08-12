إصابة الفنانة المصرية بشرى بفيروس كورونا
أصيبت الفنانة المصرية بشرى بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وفقاً لما أعلنه زوجها رجل الأعمال سالم هيكل.
وقال هيكل، اليوم، عبر حسابه الشخصي في «فيسبوك»: «الحمد لله على كل شيء، ما يصيبنا إلا ما كتبه الله لنا، ربنا يقومك بالسلامة من مرض كورونا اللعين».
وأضاف: «ادعوا لها بالشفاء العاجل، خلي بالكم من الموجة الرابعة».
يُذكر أن بشرى بدأت تصوير فيلمها الجديد «معالي ماما»، الذي تشارك في بطولته إلى جانب النجوم: محمود الليثي، وشيماء سيف، وسامي مغاوري، والعمل من تأليف نادر صلاح الدين، وإخراج أحمد نور.