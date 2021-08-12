بالفيديو.. حبيب غلوم ينفي خبر وفاته ويؤكد أنه بصحة جيدة

المصدر: البيان

نفى الفنان الإماراتي حبيب غلوم من خلال مقطع فيديو، على حسابه في تويتر خبر وفاته، مؤكداً أنه بصحة جديدة.

وطالب غلوم كافة وسائل الاعلام التأكد من المعلومات من مصادرها الرسمية قبل نشرها وعدم الانسياق وراء نشطاء مواقع التواصل، وذلك بعد أن انتشر خبر وفاة الفنان الاماراتي حبيب غلوم بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، مما أثار جدلا كبيراً بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي .

ويحظى الفنان الاماراتي حبيب غلوم بشعبية كبيرة من قبل الجمهور في الخليج والوطن العربي، إذ شارك في العديد من الأعمال الدرامية في التلفزيون والمسرح.

يذكر ان حبيب غلوم عضو مؤسس لمسرح رأس الخيمة الوطني قام بتمثيل عدد كبير من الأعمال المسرحية، حيث شارك في العديد من الأعمال الإذاعية والتلفزيون ممثلا ً ومخرجا، أشرف على العديد من الدورات المسرحية التدريبيةً.